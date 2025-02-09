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    台灣氣候博覽會 10月高雄見

    國際氣候發展智庫（ICDI）昨日廣邀產官學研、駐外使館及NGO代表齊聚，見證發展歷程。高雄市長陳其邁（前排右四）也出席。（記者吳柏軒攝）

    國際氣候發展智庫（ICDI）昨日廣邀產官學研、駐外使館及NGO代表齊聚，見證發展歷程。高雄市長陳其邁（前排右四）也出席。（記者吳柏軒攝）

    2025/02/09 05:30

    連結11月巴西COP30 匯聚台灣氣候行動能量

    〔記者吳柏軒／台北報導〕國際氣候發展智庫（ICDI）今年十週年，昨廣邀產官學研、駐外使館及NGO等代表齊聚見證發展歷程，高雄市長陳其邁出席並宣布，十月廿四到廿六日將在高雄舉辦第五屆台灣氣候行動博覽會（Taiwan COP5），連結十一月在巴西貝倫舉辦的COP30，匯聚台灣氣候行動能量。

    ICDI成立10週年

    ICDI創會理事長林子倫表示，十年磨一箭，當年認為國內有各領域專家，故成立智庫集結台灣想法與人才作出貢獻、走向國際，「一個人走很快，一群人走長遠」，台灣在國際場合雖有些限制，但非正式場合對我們很歡迎，期待持續「減量救地球，調適救台灣」。

    高市把碳負擔變碳資產

    陳其邁表示，碳費課徵之下，高雄有一○五家企業年碳排超過二．五萬噸，面臨迫切衝擊，尤其是鋼鐵、石化、材料業等，高市比別的城市挑戰更明顯，故各局處已制定碳權計畫，實質採取減碳目標，也成立淨零學院培育人才，要把「碳負擔」變成碳資產」，十月還要舉辦Taiwan COP5，持續接軌國際趨勢。

    中央氣象署長呂國臣表示，氣候變遷策略不只天氣變化跟預報，還提供各行各業永續韌性，台灣亦須發展高科技AI面對未來氣候風險。環境部氣候變遷署長蔡玲儀指出，國家已公布二○三二、二○三五年與政府六大部門的減碳目標，接下來將持續社會溝通。海洋保育署長陸曉筠指出，台灣海域是陸域四．七倍，下個十年盼更多海洋生物及生態受關注。

    國泰金控總經理李長庚昨日與會指出，多年支持相關計畫，從企業串聯社區並培育青年，學習國際連結與實作，讓氣候變遷行動跟地方結合。

    ICDI理事長邱祈榮表示，當年ICDI成立目標，第一是將年輕人帶到國際，第二要把國際經驗帶回國內，第三是將國內成果帶到國際發光發熱，未來危機就是轉機，轉機要走下去則要有商機，將持續企業媒合、政府合作與落地實踐。

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