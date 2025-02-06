AI大數據助攻 成大、中正聯手破解胰臟癌惡性轉化機制

成大與中正大學的胰臟癌研究團隊結合生醫AI大數據與臨床實證醫學，成功解開胰臟細胞如何發展成惡性癌細胞的關鍵，研究成果刊登在今年1月份國際頂尖期刊《分子腫瘤》（Molecular Cancer）。圖為成大醫學院院長沈延盛。（成大提供）

2025/02/06 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕國立成功大學與國立中正大學的胰臟癌研究團隊經過多年努力，透過基礎與臨床合作，結合最新的生醫AI大數據分析技術與臨床實證醫學，成功解開胰臟細胞如何發展成為惡性癌細胞的關鍵，研究成果刊登在今年一月份國際頂尖期刊《分子腫瘤》（Molecular Cancer）。

研究成果刊登國際頂尖期刊

成大表示，胰臟癌號稱「癌王」，是極具侵略性的惡性腫瘤，由於缺乏早期診斷的生物標記，往往被診斷出時已處於晚期，無法進行手術切除，且對化療藥物反應不佳，患者存活率低於十％，找出胰臟癌惡性轉化的機制，格外重要。

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癌王胰臟癌 晚期患者存活率低於10％

KRAS致癌基因突變是胰臟癌的一個重要特徵，大約九十％的胰臟癌檢體中都會發現有KRAS基因的突變。成大指出，研究更重要的貢獻是暗示胰臟炎等慢性發炎，是胰臟癌發展的重要因素。KRAS基因變異是無可避免的自發性反應，但雙特異性去磷酸酶-2可視為一個腫瘤抑制基因，可以保護胰臟細胞不會變成癌細胞。但如果發炎不被抑制，則巨噬細胞會被召集到胰臟的微環境中，引發惡性循環，最終導致胰臟癌惡性轉變。

成大醫學院院長沈延盛是國內首屈一指的胰臟癌專家，他認為，了解胰臟癌腫瘤微環境內各種細胞間的相互影響，對未來開發阻斷策略、提高早期診斷率及改善患者預後具有重要意義。

成大說，研究主要是由國科會及國衛院的計劃補助，也要感謝成大醫學院與醫院的支持及徐燕教育基金會的贊助。

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