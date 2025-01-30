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    祈福、求財 拜廟人氣旺

    南投紫南宮大年初一借發財金民眾大排長龍，一大早排隊人龍即綿延三百多公尺。（紫南宮提供）

    南投紫南宮大年初一借發財金民眾大排長龍，一大早排隊人龍即綿延三百多公尺。（紫南宮提供）

    2025/01/30 05:30

    〔記者張協昇、陳冠備、黃政嘉、黃明堂、盧賢秀、葉永騫／綜合報導〕大年初一萬象更新，昨天許多民眾到廟宇祈福、求財，希望蛇年行大運。

    紫南宮有人借金600還320萬

    以借發財金聞名的南投縣竹山鎮紫南宮，昨借、還金民眾約二萬人，排隊人龍綿延三百多公尺，紫南宮主委莊秋安表示，去年借出四億多元發財金，還金卻達七億多元，有一名地產商人借金六百元後，一口氣還了三百二十萬元。

    莊秋安說，今年許多民眾一早就來借、還金，借金民眾比往年熱絡，約多二、三成，預估到大年初五會借出六千萬元，有借有還，土地公才會保佑。

    彰化縣埔鹽鄉順澤宮限量發放五千頂「乙巳年紀念冠軍帽」和「錢母」，昨日清晨廟埕廣場就擠滿民眾領取，順澤宮主委魏信顧說，紀念帽已經發送二○○○頂，錢母也幾乎快送完，信眾太熱情。

    伸港鄉福安宮昨發一元美金發財金，彰化縣長王惠美也到廟祈福，排隊人龍上千人。

    桃園市中壢慈惠堂與仁海宮昨分別發送錢母與二百元發財金，吸引大批民眾排隊，仁海宮計算，排發財金信眾達五千人，全數發完達一個半小時。

    基隆極樂寺舉辦新春「禮千佛法會」，佛祖嶺慈雲寺也請舞獅表演，熱鬧滾滾。副市長邱佩琳分送「金蛇呈祥」開運紅包。基隆「佛祖嶺」慈雲寺昨天人潮滿滿。主委李林寶玉發紅包，祝福民眾身體健康。

    屏東慈鳳宮隨金送錢母 信眾擠爆

    台東市天后宮舉辦發送發財金活動，上午湧進千人排隊領取。屏東玉皇宮昨天發放錢母及平安飯湯給民眾、屏東慈鳳宮隨金送錢母、舉辦過平安橋活動，吸引了大批民眾排隊領取，場面熱鬧。

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