高雄「吉伊卡哇」今迎客 50旅宿推優惠

高雄冬日遊樂園主角「吉伊卡哇」日前做充氣測試。（記者李惠洲攝）

2025/01/25 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二五高雄冬日遊樂園攜手人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」打造暖萌遊樂園，今天開幕，預料將吸引爆滿人潮，高市觀光局表示，看好這波活動商機，已有五十家旅宿業者響應推出各式折扣優惠。

高雄冬日遊樂園 今開幕

觀光局長高閔琳說明，去年高雄燈會邀請黃色小鴨重磅回歸愛河灣，吸引逾九百萬參觀人潮，今年觀光局攜手三位來自日本的小可愛「吉伊卡哇」，不僅要帶給民眾滿滿吉利幸福感，更可望再次引爆全台春節話題。

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迎接賞吉伊卡哇人潮，高雄旅宿業已有五十家業者，今天起推出配套或折扣方案。觀光局介紹各家優惠，高雄福華飯店推出高雄燈會chill卡哇伊遊港啟航住房專案，高雄萬豪酒店推出週日至週四入住專案房型，漢來大飯店主打玩酷港都海上超跑派對。

承億酒店四人入住經典和式雙人房優惠價並享早餐加購買一送一，水京棧國際酒店推出名字裡有指定文字即可享平日豪華客房優惠價，高雄日航酒店早鳥預訂享折扣，多野樂旅館為吸引毛小孩家庭來高雄過好年，推出帶「貓、鼠、兔」毛孩入住，贈送照顧服務九十分鐘。

觀光局歡迎海內外旅客來高雄過年，感受高雄溫暖魅力，造訪高雄各處小可愛出現的城市角落，並記得趁早訂房，享受住宿或餐飲等優惠。

預期還有更多飯店、旅館及民宿陸續推出優惠方案，相關優惠訊息及旅遊資訊可上高雄旅遊網「二○二五Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」專區查詢。

高雄冬日遊樂園今開幕。（高市府提供）

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