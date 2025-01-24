陽明山花季開跑 迪士尼公主裝置藝術添夢幻

竹子湖海芋，也是花季焦點。（產發局提供）

2025/01/24 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕春節是賞花好時間，陽明山花季、內湖樂活公園夜櫻季都在今天起登場，花季首次取得迪士尼公主系列授權，推出公主主題裝置藝術。此外，陽明山竹子湖的海芋花期從每年十二月冬季就已開始，在度過漫長寒冬後更能綻放出純淨美麗；竹子湖還有白斬雞、地瓜湯以及當地自種野菜，值得遊客品嘗。

櫻花、杜鵑、茶花競豔

已有數十年歷史的陽明山花季，於一月廿四日至三月十六日登場。今年花季以「讓愛在心中綻放」為主題花季首次取得迪士尼公主系列授權，推出白雪公主、仙度瑞拉、茉莉公主等主題裝置藝術，為陽明山注入夢幻色彩，吉野櫻、昭和櫻及山櫻等櫻花，也將在活動期間陸續盛開，構成壯麗櫻花花海。

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竹子湖海芋陸續綻放

台北市產業發展局表示，每年春天陽明山花季以櫻花、杜鵑與茶花爭奇鬥豔聞名，竹子湖海芋更是焦點，其實海芋花期從每年十二月冬季就開始，但冬季海芋往往低調而乾皺，需要度過寒冬後才能在春天綻放純淨的典雅之美。純白花朵背後也蘊藏著農民們的辛勤付出，海芋花農多是六十至八十歲的長者，每天清晨起床悉心照料花田，還要檢查水源、施肥、除草與捕捉害蟲，才孕育出海芋的純白與繡球的華麗。

竹子湖園區內也有多條步道適合走春，頂湖環狀步道全程無障礙設施，適合輪椅通行，沿溪賞花遠眺著小油坑；海芋環狀步道可欣賞海芋初開之美，還可品嘗午後香醇咖啡，享受靜謐的時光；青楓步道可讓遊客沉浸在青楓林間，來場文青之旅。

內湖樂活公園夜櫻季來囉

此外，內湖樂活公園即日起至二月十五日也將有樂活夜櫻季，現場有寒櫻、吉野櫻、八重櫻等品種櫻花，民眾可在公園內溝溪步道近距離欣賞盛開的上百株櫻花。開幕日還有「花之樂宴」音樂會。

今年陽明山花季推出白雪公主、仙度瑞拉、茉莉公主等主題裝置藝術。（公園處提供）

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