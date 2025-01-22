地質專家推測 大埔、白河地震可能源自同一條盲斷層

嘉義大埔強震與台南白河大地震相對位置圖

2025/01/22 05:30

〔記者林志怡、王善嬿／綜合報導〕嘉義大埔昨天凌晨發生規模六．四強震，台大地質系名譽教授陳文山認為，這次地震發生位置、規模與六十一年前白河地震相似，且接近六十年的地震週期，大埔地震與白河地震可能起因於同一條盲斷層，預估接下來還會有餘震，但規模應不會更大。

餘震規模應不會更大

中正大學地球與環境科學系專任教授溫怡瑛則表示，昨日地震雖與台南白河大地震發生位置接近，然而之間是否有關聯性，仍須進一步分析。

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昨日嘉義地震，最大震度達「六弱」，之後周邊區域陸續有餘震發生，外界擔憂這次地震可能與觸口斷層等過去曾發生大規模地震、引發災情的斷層有關，但中央氣象署強調，依據現有資料，無法將這次地震歸因於任何周邊已知斷層。

陳文山解釋，民眾所知有名字的斷層都屬於近地表斷層，通常分布在十公里以內，至於其他位於深度十公里以下，或技術尚無法探勘處且未延伸至地表的斷層，則被稱為「盲斷層」，現有技術還無法了解這類斷層的分佈與結構，只有地震發生時才會知道這類斷層存在。

此外，陳文山說，昨日嘉義大埔地震震央周邊區域，過去就曾發生很多「盲斷層地震」，這次地震震源深度為九．七公里、後續餘震深度則深達十至十六公里之間，深度明顯超過周邊其他已知斷層，如觸口斷層最深處僅有七到八公里，口宵里斷層深度則只有五公里，顯然在空間上與這次地震無關。

白河地震距今61年

陳文山認為，這次地震也屬於盲斷層地震，且發生位置、深度、規模、型態與一九六四年規模六．三的台南白河地震類似，就過去經驗來說，規模六．○至六．五的地震週期大多落在六十年左右，白河地震距今恰好六十一年，推測可能起因於同一條盲斷層活動。

另，陳文山說，過去發生於昨日震央周邊區域的地震，若規模落在五左右，餘震通常持續一週，但因這次地震規模稍大，餘震持續時間可能會再拉長一點，至於這次地震是主震或前震，科學上還無法預測，但接下來周邊應暫時不會有更大的地震發生。

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