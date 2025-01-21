一江山戰役70週年 蔣萬安︰一江街命名紀念英勇精神

紀念一江山戰役70週年音樂會，台北市長蔣萬安與一江山戰役協會理事長葛光越（左後）於一江山烈士紀念碑前獻花追思。（記者陳逸寬攝）

2025/01/21 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕今年是一江山戰役七十週年，台北市長蔣萬安昨出席一江山戰役七十週年紀念音樂會，他致詞時感念當年國軍不畏生死奮戰確保台海和平，並表示台北市的一江街、一江公園、一江山紀念碑，都是紀念戰役當時的精神與英勇戰士堅持的理念。

蔣萬安表示，一江山戰役是中華民國政府遷台初期穩定局勢的關鍵戰役，當時國軍面對首次共軍陸海空三棲進犯，即便敵我兵力懸殊達十六比一，王生明將軍率領的將士弟兄仍奮勇抵抗，堅持到最後，懷抱的是與戰地共存亡、不畏生死，寫可歌可泣的歷史新頁，同時也確保台海至今七十年和平穩定與安靜繁榮。

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蔣萬安提醒大家，永遠不要忘記歷史，也要牢記今天的和平穩定是先人用血淚犧牲所換來。他表示，我們不僅不會忘記歷史，更要用智慧創造和平，並強調自己常提到兩岸間要多一些對話，少一些對峙；多一些和平的橄欖枝，少一些衝突的酸葡萄；多一些漁船燈火點綴夕陽，少一些船艦飛機喧囂呼嘯。他認為，兩岸越嚴峻越要溝通，即便和平追求之路崎嶇，都值得負重前行。

蔣萬安最後也向一江山戰役遺族代表表達崇敬與感謝，並表示台北市政府會作為家屬永遠的靠山後盾，並傳承一江山戰役精神與理念。

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