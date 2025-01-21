嘉縣風景區、市場 連假加強交通疏導

2025/01/21 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕春節連假長達九天，嘉義縣警察局針對轄內如阿里山區、東石漁人碼頭等觀光景點、風景遊憩區、傳統市場等，增派警力加強交通稽查及疏導，呼籲遊客多利用接駁服務，避免塞車。

縣警局指出，春節期間台十八線阿里山公路上、下山都有替代道路，林業及自然保育署嘉義分署將於二十五日至二月二日、每日上午八點至下午六點提供四輛免費專車，於台十八線九十至九十五公里處接駁遊客往返阿里山國家森林遊樂區大門口，請遊客依序於路邊停車格停車。

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竹崎鄉石棹往返奮起湖實施交通管制，阿里山國家風景區管理處於台十八線六十公里處樂野服務區規劃免費專車，二十九至二月一日每日上午九點至下午五點接駁遊客往返奮起湖。

前往梅山鄉太平雲梯遊客，可將車輛停放於梅山市區，轉乘接駁車前往；往瑞里及圓潭地區，建議由台三線轉縣道一六六線前往，分散一六二甲線車潮。

警方表示，高鐵嘉義站周遭在春節期間容易塞車，呼籲搭乘高鐵民眾於高鐵西路側下車，由一、四號門進站；等候接駁民眾則由第二、三號門出站，於保鐵五路候車；前往東石漁人碼頭，回程建議沿黎明一路、黎明二路經觀海一路駛離。

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