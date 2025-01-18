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    烏魚捕不到 苗栗漁民嘆「年終」難賺

    苗栗漁民大嘆烏魚難捕「年終」難賺。（民眾提供）

    苗栗漁民大嘆烏魚難捕「年終」難賺。（民眾提供）

    2025/01/18 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕每年冬至後至隔年一月，通常是農民捕獲烏魚的最佳時間，更讓漁民寄予厚望可以賺一筆「年終獎金」。今年彰化、雲林縣漁民大豐收，不過，苗栗縣漁民受氣候與風浪影響，加上船體較小，僅三位漁民抓到上千尾烏魚，其他漁民收穫有限，讓漁民大嘆「年終」難賺。

    風浪大船體小 無法出海

    苗栗縣南龍區漁會總幹事顏德坤說，竹南、後龍地區漁民因船體較小，今年烏魚季時，出海遇到較大風浪，導致無法出海捕魚，或是作業到一半必須立刻回港，只能眼睜睜看著烏魚往南游 走，今年僅兩位漁民捕獲千尾烏魚。

    今年僅3漁民捕獲千尾

    顏德坤指出，漁民捕不到烏魚只好望海興嘆，而烏魚大部分往南游到彰化、雲林縣後，當地漁船較大，漁獲量也相對豐富。

    通苑區漁會總幹事楊資暖則表示，烏魚季捕獲「烏金」的狀況確實不好，通霄、苑裡地區僅一名漁民捕到達千尾數量烏魚，甚至比去年還差。通霄、苑裡與南龍區漁會轄下基本屬於同一海域，也是遇到風浪大問題，導致船隻無法出海捕魚。

    魚群南游 彰雲漁獲量大

    由於烏魚每年會隨著黑潮支流在台灣西部沿海迴游聚集，而烏魚除了魚肉，還有不少饕客喜愛的烏魚子，可說是漁民冬季重要的經濟來源。

    因為烏魚季即將結束，加上農曆春節即將來臨，苗栗縣漁民還是冒著寒風，出海捕撈數量較多的午仔魚、白帶魚等，彌補未賺到「烏金」的損失。

    顏德坤、楊資暖也呼籲民眾，年節將近，苗栗縣漁民努力出海捕回新鮮漁獲，也希望民眾多支持在地漁產。

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