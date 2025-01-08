9人上吐下瀉 饗饗信義店疑爆食物中毒

饗饗信義店昨日照常供應晚餐，櫃台人員表示不知道台北市衛生局已要求立即停業。 （記者林承鴻攝）

2025/01/08 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市衛生局昨接獲醫院通報，有九名民眾五日至知名的自助餐廳饗饗信義店用餐後，隔日發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀，因就醫人數超過六人，已依法要求即刻停業；不過，記者晚間前往信義店，發現店家仍照常營業，衛生局表示，公文已送達，業者若未落實執行，後續將再處三萬到三百萬元罰鍰。

衛局已要求停業 業者昨仍營業

衛生局指出，昨接獲醫院通報九人疑似食物中毒病例，已要求停業並派員前往稽察；初步了解，就醫民眾皆有食用生魚片、干貝、生蠔等食材，因現場已無同批食材，只採集環境檢體四件、人體檢體四件，檢驗結果約一至二週後出爐，如符合「食品中毒病因物質及原因食品」將處六萬至二億元罰鍰。饗賓餐旅官方回應，已主動與顧客連繫，且積極配合衛生局調查，釐清事件原因，並表示昨晚及今天中午將進行自主查核與全面性清消作業。

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饗賓︰昨晚及今午進行全面清消

不過記者晚間前往信義店，發現店家正常營業，經詢問，櫃台並不知道衛生局已要求停業；衛生局表示，停業公文已送達，若未落實執行，後續將再處三萬到三百萬元罰緩。

衛生局依「疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程」及《食品安全衛生管理法》第四十一條要求停業，業者需向衛生局提出復業申請，完成從業人員四小時教育訓練及相關改善措施後，並經衛生局審查同意暨複查合格始准復業。

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