今年來台觀光客 再度挑戰千萬人次

針對國際客單日平均消費額，交通部觀光署分年提升目標，今年185美元、2026年190美元、2027年195美元為目標，搭配不同配套去衝刺。 （資料照）

2025/01/08 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣今年再度挑戰國際客一千萬人次，每人日均消費也力拚重返疫前水準一九五美元。交通部觀光署長周永暉表示，分年提升目標，今年一八五、明年一九○、後年一九五美元，會與經濟部商業發展署討論配套措施、增加免稅店據點，讓外國客購物更方便，也會在全國景區會議與各縣市首長討論。

每人日均消力拚疫前195美元

台灣拚觀光，周永暉希望百工百業一起努力。他舉例，景區要展現美食吸引力；各地賣店要有誠信，不一定追求便宜，可以價高、有特色，展現台灣的美好；交通則包括航空、船舶、雙鐵、台灣好行、台灣觀巴等，希望增加航班航點。

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為了行銷台灣，周永暉表示，今年規劃在美國西雅圖、荷蘭阿姆斯特丹及澳洲雪梨增設台灣觀光旅遊服務分處（TTIC）開發客源，未來經三年市場養成，盼能升級台灣觀光辦事處；印度孟買今年則從TTIC升格為辦事處。

周永暉強調，許多歐洲客從泰國轉機，台灣要把握成為Hub（中轉站）商機，以主題旅遊吸引國際客停留，例如賞鳥及鐵道旅遊。屏東縣大鵬灣規劃全台唯一濱海高爾夫球場，以及賽車場、遊艇、滑翔翼、水上Villa等設施都已公告招商，盼三、四年後能完成，吸引高消費族群。

去年中央祭出多波補助振興花東，周永暉表示除非有天災，否則未來國旅不補貼，花東今年也不會延續補助。

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