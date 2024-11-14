日治建築台南偕行社 12月中還原復刻

「原日本陸軍台南偕行社」老照片。 （台南市府提供）

2024/11/14 05:30

逾百年歷史和洋混合風 台灣9處偕行社中規模第2大

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」，預計今年十二月中旬完成修復，「和洋混合風」的特色建築，以及修復材料是經過實驗重製後還原復刻，成為台灣修復日治時期建築的首例，再添台南文化新景點。

請繼續往下閱讀...

特殊構件 鶯啼板發出聲響示警

南市文化資產管理處處長林喬彬表示，修復過程中發現在辦公空間外的地板，有「目鎹（音同送）」的特殊構件，「目鎹」扣連木地板與下方木構件，當人們走過時會因重量導致木地板發出聲響，警示在室內辦公的軍事將領，而此種木地板又稱「鶯啼板」或「鶯飛走廊」，在日本多使用於貴族宅邸的走廊。

此外，在揭開偕行社室內白牆進行修復時，發現牆內有一層全黑卻帶有七彩光澤的夾層，在檢定過後發現是使用「煉銅爐渣」經過回火後所產出的「孔雀砂」，並經由台南文化資產科學檢測研究中心檢測，以及提供試作方案，再由營造實驗嘗試重製後，運用於這次修復工程還原復刻，成為台灣在修復日治時期建築的首例。

位於台南公園南側的「台南偕行社」於一九一五年完成，建造歷史逾百年，是目前台灣已知在日治時期九處偕行社中規模第二大，僅次於台北偕行社。該建築曾為日本陸軍將校組成的集會組織，設計「和洋混合風」特色，早期主要為鑽研兵學、團結士氣及親睦聯誼等用途，功能類似今日國軍英雄館，戰後曾作為國軍眷舍使用。

8160萬修復 將朝藝文空間營運

台南偕行社內軍眷約廿年前遷出後，一度面臨拆除建築售地危機，歷經在地居民搶救，南市府於二○○七年依文資法指定登錄為歷史建築，後續進行文資研究與修復調查，同時辦理國防部建築和土地撥用給南市府。二○二二年四月展開修復工程，經費約八一六○萬元，中央補助與市府自籌各五十％。

市長黃偉哲昨視察工程進度，他表示，偕行社周邊有台南車站、台南文創園區、台南公園、三二一巷藝術聚落等地標座落，成為當代市區文化觀光廊帶重要節點，將朝藝文空間營運，並成為見證在地歷史發展的重要文化資產。

「原日本陸軍台南偕行社」預計十二月中旬完成修復工程。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法