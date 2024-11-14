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苗栗耶誕城 「客台原國」音樂會接力

2024/11/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣「苗栗音樂佳餚耶誕城」將於十二月五日在竹南運動公園及周邊展開，耶誕光廊將一路點亮至明年一月三日，並於十二月廿一日至廿四日連續四晚舉辦「客、台、原、國」主題音樂會，邀請逾卅一組歌手團體演出，另外有近四百攤美食佳餚攤區，縣府邀請大家參與，歡度耶誕。

十二月廿一日為「哈客耶誕慶」，邀請羅時豐、謝宇威、徐世慧、龔德等音樂人，及新生代實力派藝人吉娜、Yappy、陳孟蕎、賈斯汀、邱舒和林展逸。廿二日為「台嗨！耶誕夜」，邀請芭比、曾瑋中、向蕙玲、蔡佳麟、李吳兄弟、青虫與許富凱等歌手獻唱。

廿三日為「原音樂翻耶誕城」，匯集歐開樂團、阿布絲、舞思愛、吉巴奈、以莉高露及邱軍等原住民歌手和樂團。

廿四日則為「共下耶誕YA!」，邀請樂團TRASH、怪物星人、高爾宣、美秀集團、PIZZALI和EROS等人。

十二月五日起至明年一月三日，竹南運動公園周邊將展出十五個主題燈區，燈區擴延到頭份尚順育樂廣場，以「苗北遇見文藝復興」為主題進行光影投射。

活動也規劃近四百個美食佳餚攤位，匯集各地經典小吃和創意料理，並有多家文創攤位。活動訊息可上「苗栗音樂佳餚耶誕城」臉書粉絲專頁查詢。

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