農業部警示高麗菜超種 價跌將不補助

10月中旬高麗菜苗出苗量逾600萬株，農業部農糧署發布超種警示燈，呼籲分批減種或轉作。 （資料照，農糧署提供）

2024/11/14 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部農糧署於十月中旬發布高麗菜出苗超種警示燈（紫燈），民進黨立委賴瑞隆昨於立院質詢時指出，若政府已先行警示有超種可能，農民仍持續栽種，遇價跌農業部是否仍進場收購？農業部長陳駿季表示，只要發布超種警示燈，農民卻仍搶種導致價跌，農業部將不再提供每公頃七萬元的耕鋤補助，一切以市場機制為主。

10月中旬逾600萬株 已發布紫燈

高麗菜深受國人喜愛，有菜王之稱，隨氣候涼冷，二期稻作採收後，部分農民會將農地轉種高麗菜，農糧署近年建置菜苗示警系統，今年十月中旬高麗菜苗出苗量逾六百萬株，警示燈為超種的紫燈，這些高麗菜預計會在明年春節前收成，屆時可能爆量價跌。

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此外，藍白挾立院優勢通過公糧收購每公斤漲五元決議，若照藍白決議，政府每年投入收購越來越少人吃的米糧支出，將增加到兩百億元經費。

逢甲大學國貿系教授楊明憲警告，此舉將帶動物價上揚，九十元的排骨便當恐漲到百元以上；陳駿季表示，會從之前鼓勵契作、擴大集團產區、提高水稻加強型收入保險保額的「一集二轉三加三」的措施出發，再推出公糧收購的配套措施。

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