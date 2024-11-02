蓋桃園醫院 清大：多家廠商有意願

2024/11/02 05:30

〔記者謝武雄、洪美秀／綜合報導〕桃園市政府無償提供位於大園區的桃園機場捷運A16橫山站旁七．二公頃土地，供清華大學興建桃園醫院及教育研發園區，卻傳出清大合作夥伴高雄醫學大學不玩了，全案可能夭折，對此，市長張善政昨首度宣示態度強調，給清大兩個選項，一是繼續與高醫大合作或與其他對象按進度推動建院，二是與市府合建市立醫院，否則明年八月雙方簽訂合作意向書（MOU）到期，市府會收回土地。

清華大學表示，該校附設桃園醫院BOT（興建、營運、移轉）案，原委託高醫大辦理，但高醫大今年九月突然提出解約，清大之後與多家有意願廠商洽談，有相當的進度，最後會採公開招標方式，決定委託興建及營運的廠商。

請繼續往下閱讀...

清大強調，醫院預定地已變更為文大用地，今年中完成撥用程序，年底前可完成整地工程，衛生福利部同意重劃次醫療區，預計可增加核准病床數，桃園航空城計畫也進入實質開發程序，未來公開招商條件將更為有利，清大不會放棄此案。

議員徐其萬昨在議會定期會總質詢時，關心清大與高醫大的合約是否繼續執行、市府有無因應對策？副市長王明鉅答詢表示，雙方協商中，並請清大儘速另尋合作對象，或與市府合作市立醫院的方向規劃；張善政會後受訪，重申市府立場，也表達市府和清大簽署MOU於明年八月到期，屆時市府會採取行動收回土地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法