《台東》鳳梨釋迦、臍橙落果 縱谷稻作泡水

鳳梨釋迦果園落果落葉，影響後續成長及收成。（記者黃明堂攝）

2024/11/02 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕康芮颱風肆虐，做為台東最重要外銷農作的鳳梨釋迦，原本下個月下旬就可陸續採收，出現倒伏、落果、折枝、大量掉葉等多重災情，東海岸將採收的臍橙也大量落果，縱谷成熟稻作大面積泡水，農民欲哭無淚。

農損查報中 籲農民先拍照存證

縣府表示，農損程度正由各公所持續查報中，將積極向農業部爭取全縣農產品天然災害現金救助及低利貸款，呼籲農民先拍照存證。

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前天全日狂風，多數農民不敢出門巡視農園，昨天一早紛紛巡視園，果然都看到可預期的結果，有的園區連同套袋大量落果，有的果樹傾倒歪斜，甚至被連根拔起，有的則是落葉滿地，徒留枝幹及果實。

康樂地區黃姓農民的果園沒倒幾棵樹，已套袋的果實雖無大量掉落，但滿園落葉，他說，目前正是中果期，是果實最需要養分的時候，葉子是吸收養分的，如今大量落葉，果實不是長不大，就是後續大量落果，就算果實好好掛著，也不能全部收穫，損失至少八成。

另位農友的鳳梨釋迦正值小果期，他說，因為折枝落葉，表皮都被擦傷了，接下來會變黑，賣相大減，形成後續損失。也有農民說，釋迦果樹經過強風搖動，就算沒倒，但根系已嚴重受損。

關山、池上水稻 被狂風打趴泡水

除了鳳梨釋迦，目前也有部分大目釋迦正值大果期，出現落果。一位農民說，他以照燈方式催花，颱風前才照燈，被狂風一掃，燈斷了，枝芽也斷了，全部要重新再來。

成功鎮是康芮登陸地，也是臍橙重要產地，已進入採收期，往年每斤都能賣到八十元高價，但颱風過後果園落果滿地。關山、池上水稻正值採收，稻穀飽滿，被狂風打趴泡在水裡。農民說，泡水稻穀必須趕緊排水，且趕快收割，否則再泡一次水就會「發芽」。

成功鎮臍橙遭強風橫掃滿地落果。（記者黃明堂攝）

台東上千公頃稻米倒伏泡水中，附近倒下的電桿纜線壓在稻田上。（記者劉人瑋攝）

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