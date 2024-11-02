新北災後樹倒逾千件 拚今明清理完成

新北市中和四號公園內一棵老樹遭颱風撕裂成兩半。 （讀者提供）

2024/11/02 05:30

〔記者翁聿煌、黃子暘／新北報導〕康芮颱風在新北造成災情，市長侯友宜昨天到板橋區國光、環河兩處公園視察樹木傾倒，也到烏來區覽勝橋視察山區災損情況，他表示，從十月卅一日晚上就動員復建，包括路樹傾倒、交通號誌毀損、停電、圍籬倒塌及山坡地坍方等搶修，會努力儘快恢復市容。

侯友宜指出，康芮颱風在新北主要帶來停電及樹木傾倒的災情，全市最多曾有十四萬戶停電，感謝台電公司人員辛苦搶修，截至昨晚，絕大多數的停電戶都已陸續恢復供電；因為樹木傾倒多達一千二百多件，環保局、農業局等單位已加派人力清理，希望在今、明兩天能全部清理完成。

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侯友宜昨天下午到烏來、新店區視察災情，他請台電公司加速恢復供電；民政局表示，軍方已支援人力協助烏來的災後復建；台電北南區處指出，動員二三四名工程人員及承攬包商努力搶修，台中區處也調派三班計廿二人支援，努力在最短時間恢復供電。

新北市截至昨晚共有一二七九件樹木傾倒或傾斜的通報，其中十三棵被列為珍貴樹木，市府綠美化環境景觀處指出，永和橫移門內有一顆珍貴樹木、印度橡膠樹（編號一○三八）在颱風期間傾倒，因為影響交通，且傾倒處為樹基部，根系受損嚴重，不得已而移除。

依據「新北市樹木自治條例」規定，珍貴樹木由農業局核定後公告，符合樹齡五十年以上，或具地方特性、歷史性或學術研究價值等條件，編號一○三八的印度橡膠樹直徑超過九十公分，樹齡估算超過五十年，公告為珍貴樹木。

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