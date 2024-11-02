《新北》10大學150門課 高中生免費學習

馬偕醫學院開設課程，新北高中生體驗醫檢師實作。（新北教育局提供）

2024/11/02 05:30

〔記者陳奕劭、羅國嘉／新北報導〕新北市政府提供高中生多元學習管道，斥資一千萬元與政治大學、清華大學、陽明交通大學、中央大學、台北大學等十所大學合作，開設一五○門實體與線上課程，免費提供給新北市籍的高中生自由學習，相關課程已經展開，可到「新北市高中與大學共創學習媒合平台」查詢學習資訊。

AI人工智慧課程 多校開辦

教育局長張明文指出，在目前最夯的AI人工智慧課程，政大開辦「元宇宙數位策展應用」、中央大學有「人工智慧物聯網」、台北大學提供「生成式AI在企業永續發展應用」、台北市立大學是「運動科學與人工智慧」、長庚大學有「把AI裝在我的手機裡」、東吳大學「互動聊天機器人」、「AI的著作權解析」、「AI的生活應用」、「商學領域AI工作坊」等課程，讓高中生感受AI在不同領域的應用與實踐。

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另外，政治大學還有「新創事業發展」、「西洋文學中的愛情與自我」、「幸福心理學」，清華大學「潛力新苗探索營」，東吳大學「外文電子書創意實作」，輔仁大學「寵食高手」、「創意服飾畫創作」與「家有將太」等課程，開啟學習新視野。

當國民變成法官 角色扮演體驗

因應國民法官制度上路，東吳大學推出「當國民變成法官」，透過「模擬法庭實作演練」角色扮演，體驗國民法官參審、評判情境，了解國民法官的義務與責任。

安康高中學生林家榕表示，參與「人工智慧物聯網」課程後，很高興透過AI工具輔助，提升學習效率；丹鳳高中學生林伯修分享說，參與實習法庭扮演檢察官，更清楚認識國民法官制度，未來希望朝法律專業發展。

張明文表示，市府從二○一八年推出「高中與大學共創學習媒合平台」，迄今已和卅多所大專院校締結課程合作備忘錄，提供新北市高中生二百多門的免費課程，提前探索大學的十八個學群。

另外，新北市原住民族行政局創造產業競爭力，也舉辦多項培訓課程，增強族人的創業與就業能力，今年推出「原潮新生：新北市原住民創就業研習暨社會教育系列活動」，即日起至十一月九日在線上免費報名。

東吳大學開設國民法官課程，學生實習當法官與檢察官。 （新北教育局提供）

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