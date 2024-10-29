台中債務利息達20億 議員促發行公債

台中債務利息年均逾10餘億何時發行公債，財政局：視利率走向規劃。（記者蘇孟娟攝）

2024/10/29 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市已通過公債及市庫券發行自治條例，議員徐瑄灃指出，台中市去年債務利息支出十餘億元，今年恐倍增到廿餘億，促市府加速發行公債，節省下的利息支出可作其他建設；財政局長游麗玲指出，觀察國際利率下降趨勢，目前暫無發行公債計畫，未來會視利率走向規劃。

明年可能降息 財政局暫無發行計畫

市議會昨日進行財政經濟業務務質詢，徐瑄灃指出，去年市府支付債務利息十億七千餘萬元，今年預計到年底債務利息會達廿億餘元，明年債務利息預算也編列廿二億預算，等於每年花廿億公帑支付利息，但市府去年十二月廿六日就已發佈施行「台中市公債及台中市庫券發行自治條例」等，市府發行公債已萬事俱備，促儘速發行公債以利省下債務利息，相關支出可改用做市府的其他建設。

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游麗玲指出，台中市到去年累積債務約一千餘億元，去年利息十億七千萬，受到利率波動影響，今年利息可能增到廿億，現在利率雖居高點，但美國已降息，觀察國際利率及台灣明年可能降息，評估後目前暫不適合發行公債。

游麗玲說，未來若發生公債，會採非實體債券方式發行，但因利率相較偏低，不會吸引一般民眾，因此不開放一般民眾認購，發行對象會以金融、證券業及保險業為主；但何時發行公債會視利率走向審慎規劃。

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