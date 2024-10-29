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    《屏東》枋寮外環道明年動工 拚2027年通車

    交通部長陳世凱（坐者右），昨南下視察恆春機場現況，並聽取屏南快速道路及枋寮外環道興建案進度簡報。（記者陳彥廷攝）

    交通部長陳世凱（坐者右），昨南下視察恆春機場現況，並聽取屏南快速道路及枋寮外環道興建案進度簡報。（記者陳彥廷攝）

    2024/10/29 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部長陳世凱昨南下視察恆春機場現況，並聽取屏南快速道路及枋寮外環道興建案進度簡報，陳世凱表示，台一線水底寮到楓港路段每逢連續假期交通格外壅塞，屏南相關交通建設有必要加快速度。

    交長視察屏南交通建設進度

    立委徐富癸指出，屏東縣府向中央爭取枋寮東側外環道工程案，經費十一．六四億元，去年已核定基本設計報告，希望能趕在明年動工，讓鄉親有更快速便利的交通廊道。

    交通部長陳世凱表達支持，強調土地徵收是該案加速的關鍵，希望縣府全面加速辦理，並以提早一年至二○二七年通車為目標。

    陳世凱並指出，鐵道局提出的「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化」可行性研究報告，交通部已報行政院審查，包括部分雙軌、部分截彎取直、線型優化等及枋寮車站西移等都在考量當中，希望能儘速施工，提供鄉親更舒適便捷的交通環境。

    立委籲屏南快分段施工 紓解交通

    公路總局簡報指出，屏南快速道路可有效串聯西部高快速公路與東部安全快捷公路路網，促進恆春半島區域及觀光產業發展，該案第一階段環境影響評估可提早於明年中啟動，最快二○二六年可送入環境部審查，將加速作業以早日動工。

    徐富癸認為，屏南快包括竹田到枋寮的A段、枋寮到楓港的B段及楓港到北恆春的C段，應分段施工、分段通車，加快進度，才能在紓解交通上達到立竿見影效果。

    針對恆春機場活化方案，徐富癸認為地方希望未來能夠成為一座觀光機場，卻受到現有跑道設備的限制，長期來看，新建東西向跑道才是活化機場最有效的解方；交通部表示，將進一步研議。

    交通部長陳世凱昨南下視察恆春機場（見圖）現況。（記者陳彥廷攝）

    交通部長陳世凱昨南下視察恆春機場（見圖）現況。（記者陳彥廷攝）

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