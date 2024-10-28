安置兒少長大謝恩 寄養家庭父母淚崩

李達仁（左）、李育庭（右）夫婦談起源源（中）當選模範生的往事，仍滿是驕傲。 （記者羅欣貞攝）

2024/10/28 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣推動寄養家庭制度四十二年，前後累計一千六百個家庭投入，目前全縣有一百一十八戶寄養家庭，縣府昨舉行寄養家庭感恩活動，表揚服務滿十年以上寄養家庭，看到已成年的寄養童驚喜現身獻花，讓寄養父母感動淚崩。

縣長周春米表示，屏縣寄養家庭分別委由家扶基金會和台灣世界展望會召募與管理，目前照顧一百四十二名寄養兒童，占全縣被安置兒少的七十一．七二％，遠高於全國平均值三十五％，這有賴每一位寄養父母的辛勤付出與無私奉獻，她代表縣府致上最深敬意。

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服務二十年的牧師柯恩光與妻子杜素香，照顧過二十名寄養兒少，十八年前林姓寄養童接受他們近四年的照顧，如今已有自己的家庭，昨天他捧著花束上台獻給柯恩光夫婦，感謝寄養爸媽的愛與支持，令全場感動。

二十五年來陪伴二十二名寄養童的李達仁與李育庭夫婦，照顧過中度智能障礙的源源七年，總以身教告訴源源「只要是對的事情做就對了」，已經三十三歲的源源昨到現場大聲喊出「我愛你們」，李達仁緊緊牽著源源感動不已。

縣府將委託展望會續管理

縣府社會處表示，接納一個孩子，對寄養不僅需要克服對陌生孩子的適應，還要處理家庭內部的壓力，尤其當寄養孩子表現出偏差行為或情緒問題時候，更需要耐心和智慧來引導，台灣世界展望會將在年底前結束屏東縣寄養家庭服務，縣府將委由展望會管理的五十六戶寄養家庭繼續服務。

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