二崙鄉志徵史料 有機會獲獎金

二崙鄉公所正式啟動《二崙鄉志》編纂，也廣邀鄉親提供有關二崙的史料，經審核通過者可獲3至500元薄酬。（二崙鄉公所提供）

2024/10/28 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣二崙鄉公所正式啟動《二崙鄉志》編纂，預計耗時兩年時間作業，邀請臺陽文史研究學會進行纂修工作，也宣布文獻影像徵集活動，邀請鄉親提供與二崙鄉有關的史料，通過審核者可獲得三百至五百元不等薄酬，歡迎大家共成好事。

二崙鄉代理鄉長林正平指出，二崙鄉共十八村，且是詔安客家人主要聚落之一，保留豐富的詔安客文化資產，為全面紀錄二崙鄉歷史發展、人文風貌，正式啟動《二崙鄉志》編纂，邀臺陽文史研究學會進行纂修工作，由該學會理事長曾國棟及相關歷史學者、文化專家等組成團隊，預計花兩年時間作業。

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為豐富《二崙鄉志》編纂工作，鄉公所同步進行文獻影像徵集，鄉親若有關於二崙鄉的古文書、老照片、舊地圖、手稿等歷史資料，通過審核者，將根據其價值提供三百至五百元不等薄酬。

縣府文觀處表示，前年啟動編纂《雲林縣志》，過程發現許多鄉鎮的鄉志尚未編纂，或完成年代久遠需編修，為補齊《雲林縣志》拼圖，縣府今年啟動各鄉鎮誌編纂計畫，經費由縣府補助七成、鄉鎮公所自籌三成進行，目前剩土庫鎮、元長鄉尚未啟動，預計今年底前全數完成招標作業。

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