「催生」計畫提前達標 雲林追加預算

雲林縣府今年啟動2年6億元「萬寶龍」生育計畫，原1年5000名新生兒目標，10月提前達標，已補助超過3億元，將追加預算補助。（資料照，記者黃淑莉攝）

2024/10/28 05:30

發放6至13萬元 預估今年新生兒將達到6500名

〔記者李文德／雲林報導〕為鼓勵生育，雲林縣政府今年啟動兩年六億元「萬寶龍」生育計畫，提高生育津貼並加碼坐月子營養禮金，每名新生兒家長可獲六至十三萬元不等津貼，原訂今年達成五千名新生兒目標，本月中旬已提前達標，補助人數達到五千三百名，發出逾三億元津貼，其中一對喜獲雙胞胎的父母親一口氣領到廿六萬元。縣府表示，今年新生兒人數超過預期，會再追加預算補助。

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已補助5300名 發出逾3億元津貼

「萬寶龍」生育計畫，第一至三胎有三萬元生育津貼，第四胎以上十萬元，同時縣府再加碼每胎三萬元營養禮金，凡今、明兩年新生兒家長僅一人設籍雲林縣滿三個月，即可申請津貼，目標兩年催生一萬名新生兒。

今年實施以來，有戶政人員發現，有家長領到津貼後，便將戶籍遷出雲林，縣府七月修改實施辦法，父母一方需在籍，且住滿八個月才能申請。

據內政部今年九月人口統計資料顯示，雲林縣當月出生共七九○人，粗出生率十四．六二％，為全國最高。縣府社會處長林文志表示，新生兒人數依舊成長，原今年設定目標的第五千名新生兒於本月八日在麥寮戶政事務所登記，該新生兒是第三胎，家長可領六萬元津貼，加碼再送三包尿布。

第4、5胎是雙胞胎 父母領到26萬

林文志說，今年至今，全縣新生兒人數已逾五千三百名，發逾三億元津貼，其中有一對雙胞胎是家中第四、五胎，父母親一共領到廿六萬元津貼，估計今年全縣新生兒將達到六千五百名，原編預算已不足，將再追加預算補助。

雲林縣長張麗善表示，全縣有六個親子館，還有七所公共托育空間收托兩歲以下嬰幼兒，期盼降低家庭育兒負擔。

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