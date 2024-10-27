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    首頁　>　生活

    國家語言發展會議 文化部：公平對待每一種語言

    第二屆國家語言發展會議昨開幕式，文化部長李遠（右四）、屏東縣長周春米（右二）、客委會主委古秀妃（右三）、教育部常務次長林騰蛟（左二）、原民會主委曾智勇（左三）等人與會。（記者羅欣貞攝）

    第二屆國家語言發展會議昨開幕式，文化部長李遠（右四）、屏東縣長周春米（右二）、客委會主委古秀妃（右三）、教育部常務次長林騰蛟（左二）、原民會主委曾智勇（左三）等人與會。（記者羅欣貞攝）

    2024/10/27 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕由文化部、教育部、原住民族委員會及客家委員會共同主辦的第二屆國家語言發展會議，昨天在屏東縣立圖書館總館登場。文化部長李遠表示，母語能夠保有它原來的文化，希望國人都能夠珍惜自己的母語、欣賞別人的母語，未來文化部會公平對待每一種語言，把各語言最優美部分與文化發展到最高。

    屏縣長周春米表示，屏縣有八個客家鄉鎮及九個原住民鄉，在客家部分，屏縣府今年招募一二○○個客語家庭一起來講客家話，在原民方面，排灣、魯凱族語教材繪本都已完備，盼透過國家語言發展會議及政策的制訂，讓地方得到更多資源，站穩文化語言發展的腳步。

    文化部表示，「國家語言發展法」公布施行後，國家語言的使用與保障都受到重視，行政院更通過「國家語言整體發展方案」，五年投入三二四億元，讓每個國家語言都能和諧共融發展，在家庭、社區、學校與日常生活中被廣泛學習與應用。

    文化部表示，為期兩天的國家語言發展會議，將針對台灣台語、台灣客語、台灣原住民族語言、馬祖語、金門話、台灣手語等收集意見，聚焦國家語言意識覺醒、在地發展、教學現場及專責機構等進行綜合討論。

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