呼籲「左流右新」 嘉縣市設接種站、送禮券

2024/10/27 05:30

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕今年新冠、流感疫苗同步於十月起開打，十一月一日開放第二階段對象接種，嘉義縣、市為鼓勵接種，分別設置社區接種站，及祭出送禮券措施，希望帶動打氣，呼籲符合兩種公費疫苗資格者可「左流右新」，左手流感疫苗、右手新冠疫苗同時接種，獲得雙重保護。

嘉縣衛生局長趙紋華表示，縣內巡迴設置疫苗接種站，包括八十家衛生所與合約醫療院所，六十五歲以上縣民接種新冠疫苗送兩百元禮券；第二階段十一月一日開始，將在新港鄉、民雄鄉、中埔鄉社區或職場持續設接種站，一萬四千張禮券已快發完，至用罄為止，請民眾踴躍接種。

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嘉市衛生局長廖育瑋說，設籍嘉市六十五歲以上市民至社區接種站或醫療院所接種新冠疫苗均可獲得一百元禮券；將於十一月二日早上九至十二時在全聯嘉義興業二店（興業東路四十號）設置社區接種站，提供新冠和流感疫苗接種服務，凡在此場接種站完成接種任一疫苗的民眾，可獲得全聯提供的健康好禮一份。

十一月一日第二階段新增五十至六十四歲無高風險慢性病成人也能接種公費流感疫苗，新冠疫苗接種對象則擴展至出生滿六個月以上民眾。

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