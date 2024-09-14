新北台1線高架橋下重安街 15日恢復通車

2024/09/14 05:30

〔記者董冠怡、黃子暘／新北報導〕新北市三重區台一線中山高架橋往台北方向，八月廿日發生拖板車超載鋼柱滑落撞破護欄事件，高架橋受損路段已於九月四日搶修完成並通車，市府工務局長馮兆麟昨天表示，橋下重安街（集美街至中正南路）平面道路，預計今天（十四日）完成重型支撐架拆除及路面刨鋪等作業，十五日（週日）清晨六點起恢復通車，後續將對肇事者究責。

這起重大交通事故，造成高架橋、橋下平面道路受損封閉，當時評估最快十月二日完成修復。馮兆麟說，高架橋段九月四日全線通車，平面道路支撐架拆除及路面刨鋪等復舊工程，今天完成，十五日清晨六點起恢復通車。

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交通局交通管制工程科長林昭賢說，因應平面道路重安街開放，替代道路引導標誌將同步拆除，周邊號誌也會恢復原設定。另考慮道路結構初期穩定性，仍限制廿噸以上貨車通行，預計九月底前撤除所有管制。

捷運三鶯線2站 開發案簽約

新北市捷運工程局推動捷運三峽鶯歌線工程，力拚明年完工，捷運局也規劃三鶯線全線七處出入口辦理捷運開發案。捷運局長李政安昨日表示，目前已有四處招商成功，其中規模第二大的媽祖田站及台北大學站捷運開發案於昨日舉辦簽約儀式。

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