新北搭台灣好行 4線覽秘境、山海風情

中秋連假民眾若想造訪新北山林生態、海洋風情及鐵路秘境，可以搭乘4線「台灣好行」出遊。（新北交通局提供）

2024/09/14 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕北海岸的淡水、三芝、石門、金山、萬里及東北角的瑞芳、貢寮、平溪等地，有好山好水，新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，中秋連假若想造訪山林生態、海洋風情及鐵路秘境，可以搭乘「台灣好行」木柵平溪線七九五、皇冠北海岸線七一六、黃金福隆線八五六及九份金瓜石線九六五出遊。

持電子票證搭乘 可享全票半價

林詩欽指出，這四條公車路線皆可使用現金及悠遊卡等電子票證，即日起至明年八月卅一日止，持電子票證搭乘，可享全票半價優惠，原本每段票十五元現只要八元。

請繼續往下閱讀...

795公車玩深坑、平溪 716到野柳

林詩欽表示，七九五公車行經深坑、石碇及平溪，可以遊玩淡蘭古道、深坑老街、石碇老街、平溪老街及十分瀑布，旅遊融合自然生態與在地文化體驗；七一六公車造訪淺水灣、白沙灣、中角灣及翡翠灣、野柳地質公園、老梅綠石槽秘境，或至金山老街、淡水老街品嚐美食、參觀朱銘美術館。

856公車訪鹽寮、福隆 965逛九份

另外，可搭火車至瑞芳火車站，步行至區民廣場公車站乘坐八五六公車，走訪金瓜石、水湳洞、九份及龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、金沙灣、鹽寮海濱公園和福隆海水浴場；九六五公車有到九份老街、黃金博物館，可從板橋府中商圈或台北市西門商圈上車。

新北市警察局交通警察大隊預告，九月十七日中秋節與這個週末假日，僅隔一天，交通部高速公路局仍以「類四天連假」模式規劃，國道五號石碇及坪林交流道九月十四日上午五時至十二時，實施南向入口匝道封閉，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

此外，「萬里蟹─花點石間來海邊」活動自九月十四日起至十一月廿四日週休假日在龜吼及野柳漁港舉行，港區道路均採單行道管制，附近有龜吼停車場、翡翠灣停車場及野柳地質公園停車場可供停車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法