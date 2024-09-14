7縣市推垃圾代燒 台東：先還高雄7千噸

南方七縣市昨討論垃圾議題，台東縣須先償還積欠高市垃圾舊債，方能互惠協助他縣市。（台東縣府提供）

2024/09/14 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕南方治理平台於十三日會議中，嘉義市提案七縣市區域合作垃圾調度，未來可能互相代燒其他縣市垃圾，以有效運用焚化廠。台東縣在垃圾問題發生前，高雄曾伸出援手，目前仍欠以往高雄代燒的七千噸垃圾量。縣長饒慶鈴表示，先還舊債再互惠協助他縣市。

南方治理平台提議跨域垃圾調度

饒慶鈴指出，台東縣垃圾焚化廠於二○二三年一月底開始營運，目前已可完全自主處理縣內廢棄物，過去未啟用前，曾委託屏、高、南、嘉及宜蘭縣等協助處理超過十六萬公噸垃圾，以高雄市協助最多，台東肯定縣市合作，並支持區域垃圾合作調度提案，今年規劃優先償還積欠高雄近七千公噸垃圾，未來在不影響台東本身垃圾處理前提下，也願意互惠協助其他縣市。

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環保局強調，欠償本來就該還，所幸高雄市十分體諒沒有「逼債」，對方當時也未向台東收費，甚至台東還有底渣留在高雄未清完，因此才換算需償還焚化高市七千噸垃圾，並處理留下的底渣，預計明年初可還完。

「南方治理平台」於二○二三年由高雄市發起，平台成員共有嘉義縣市、南、高、屏、東、澎，共七縣市強化跨域合作與促進區域發展，今年由嘉義縣主辦。十三日會議中出席首長針對十六項跨縣市合作議案熱烈討論，由嘉義市提案「南部七縣市區域合作垃圾調度」，旨在確立區域垃圾調度共識，有效運用各縣市餘裕處理量能，互助互惠減少垃圾處理風險，共同實現二○五○永續淨零的國家目標。

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