礁溪協天廟改選主委 新派吳宏昱連任

礁溪協天廟新、舊派陣營各自改選主委，宜縣府表示，法院裁定新派具合法性。（資料照）

2024/08/26 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪協天廟四年前主委改選「鬧雙包」，兩派陣營最近又各自改選主委，舊派率先選出前副議長李清林接任主委，新派主委吳宏昱昨天獲得連任，雙方仍各吹各的調。縣府民政處回應，依照最高法院裁定，由吳宏昱取得合法性。

宜縣府：法院裁定 具合法性

香火鼎盛的礁溪協天廟主祀關聖帝君，二○二○年第十三屆主委改選爆發爭議，舊派及新派陣營分別推派簡蒼明、吳宏昱擔任主委，後來鬧上法院，最高法院今年三月裁定吳宏昱取得合法性。不料，第十四屆主委改選前夕，吳宏昱遭黑衣人砍傷，外界將矛頭指向與廟務爭議有關。

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風波延燒四年，兩派陣營依舊互不相讓，舊派八月十六日逕自選出李清林接掌主委，新派昨天舉行信徒代表大會，由吳宏昱高票連任主委，隨即率領新團隊在關聖帝君神尊前宣誓就職，他承諾改進廟宇各項設施與服務，提高信徒參與度，帶領礁溪協天廟成為地方重要的精神家園。

舊派新主委：願意坐下來談

吳宏昱受訪表示，他們是經法院認證的合法管理委員會，隨著官司落幕，盼廟務爭議透過溝通化解，讓四年來的風風雨雨就此打住；舊派新主委李清林回應，基於地方和諧，願意坐下來談。

民政處指出，按照最高法院裁定，新派的吳宏昱取得合法性，期待雙方陣營透過協調化解歧見，以利廟務永續發展。

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