竹市關埔污水下水道佈設 將接管7千戶

2024/08/15 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市關埔地區污水工程第三階段工程已於六月開工，工程總經費逾一億九千萬元，施工範圍為埔頂路以南、慈雲路以東、冷水坑排水溝以西、光復路一段以北地區，新竹市政府召開說明會，向住戶說明施工方式及配合原則，工務處表示，此工程將先進行道路段下游污水管線佈設，再辦理上游住戶、用戶接管，完工後將改善鄰近社區及民眾的生活環境品質。

市府表示，工程將分兩階段進行，首先建設下游管線，接著進行住戶接管，經費絕大部分多由中央與市府負擔，協助關埔地區用戶接管，但仍有小部份情況需由民眾自行負擔。關埔地區為竹市新興地區，大樓林立且居民接管意願高，本案延續即將辦理完成的關東區次幹管工程，配合後續用戶接管工程，以提升關埔地區住戶優質舒適的生活空間。

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工務處說，工程預定於後年十二月底完成污水下水道系統分支管網佈設，及用戶接管七○六一戶，以解決污水排放污染問題，並改善其周邊環境，完工後預計可提升竹市污水接管率三．九九％。

污水接管完成後，將可享有乾淨寬廣的後巷空間，不需再使用化糞池及自設污水處理設備，也減少了抽水肥、電費及維護費用。

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