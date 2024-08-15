《台東》中職主場誇對手 饒慶鈴臉書被罵爆

2024/08/15 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕二○二四年中華職棒例行賽中信兄弟與富邦悍將十三、十四日在台東第一棒球場進行二連戰，縣長饒慶鈴十三日受邀開球表示，已有三千萬元左右經費更新球場內野觀眾椅提升場地環境設施及安全性。讓球迷傻眼的是，明明台東球場為中信兄弟象主場，但身穿兄弟黃衣的饒致詞提的卻是「國防部長」富邦悍將張育成，球迷不解表示「還以為到富邦主場」

中信兄弟象隊算是中職球團中首先表態來台東者，加上許多球員也是台東人，可藉打球機會返鄉，例如兄弟的張志豪也是其中之一。饒慶鈴前晚致詞時卻表示，感謝中職的幫忙，「大家都來看富邦悍將，特別是『國防部長』張育成，有沒有人來支持的？」饒的臉書因此被罵爆，饒當時身著中信兄弟象的球衣，球迷直批「兄弟主場，穿兄弟球衣，然後褒富邦球員」、「不會說話，不要說話」。其實雙方球迷涇渭分明，饒此舉被批是「打著黃旗（兄弟象）反黃旗」，依慣例地主本該為主場說話，卻誤踩球迷地雷。

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饒未對此事回應，縣府人員私下表示，兄弟球團目前尚未表態，「可能還能接受這樣的插曲」，推測應是縣長看到傑出的台東子弟太興奮所致。

縣府昨又公開聲明，感謝中信兄弟連續三年回饋縣民內野票券，並邀請鄉親和球迷一起享受國內最高等級的棒球賽事。二天縣民回饋票券共計三千四百八十六張，索票首日三分鐘內即索光。

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