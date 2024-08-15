石岡熱氣球嘉年華 李洋、林郁婷當嘉賓

台中石岡熱氣球嘉年華23日登場。圖為往年活動照。（台中市府提供）

2024/08/15 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕奧運英雄來了！台中石岡熱氣球嘉年華廿三日到廿五日在石岡區土牛運動公園登場，規劃六場熱氣球繫留升空體驗外，首日開幕更邀到奧運金牌得主李洋及林郁婷擔任嘉賓；台中市文化局在廿四、廿五日推出首屆台中夏日馬戲節，邀FOCA福爾摩沙馬戲團在台中文心森林公園與圓滿戶外劇場演出。

23日開幕 相約土牛運動公園

民政局長吳世瑋指出，今年的石岡熱氣球嘉年華將有巴西人氣卡通小雞「洛蒂．多蒂」、石岡吉祥物「水滴寶寶」等十五顆造型球將輪番展演，除了熱氣球升空體驗、音樂響宴外，安排八分鐘煙火及光雕閉幕噴火秀等系列活動，首日開幕更邀請在奧運羽球男雙奪金的李洋，以及拳擊項目奪下首金的林郁婷共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

文化局長陳佳君指出，夏日馬戲節廿四日起兩天下午二點起在文心森林公園推出馬戲展演、馬戲體驗和馬戲市集等，開放民眾免費參觀；另晚上七點在圓滿戶外劇場推出太空馬戲秀「宇宙大冒險夏夜魔幻派對」，結合馬戲、舞蹈、派對和互動等元素，採售票參觀，讓民眾就近欣賞馬戲演出。

陳佳君指出，選在暑假結束前的週六、週日推出，讓親子不必到外地，就近能有新休閒體驗，未來會持續舉辦馬戲節，成台中另一品牌活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法