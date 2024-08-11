北農明起7天 釋出50噸平價蔬菜

2024/08/11 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕凱米颱風七月下旬襲台，中南部蔬菜產區受災嚴重，近期整體蔬菜批發平均價格突破五十元，台北農產公司配合台北市政府推出「購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫」政策，目前已推出兩波，第三波預計八月十二至十八日啟動，將供應大台北地區二百多家全聯超市、共五十公噸蔬菜，蔬菜供應總量及天數皆創下史上紀錄。

災後菜價漲翻 批發價破50元

北農指出，繼第一波七月廿八至八月二日、第二波八月五至九日，再次於八月十二至十八日進行第三波的平價蔬菜計畫，此次供應十二種平價蔬菜，在供應總量創史上平價蔬菜最大量紀錄，在供應天數上，也從以往的五日延長至七日，以及因一個颱風進行平價蔬菜作業連續三次，是為史上首見的「三破紀錄」。

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連推3波平價蔬菜 創3項紀錄

北農說明，這波加碼釋出品項包括裸賣葉菜每包廿九元、小黃瓜每盒四十五元、日本山藥每支一四八元、馬鈴薯每盒卅九元、進口洋蔥每袋卅九元、玉米筍每盒卅五元、金針菇每包十二元、溫室牛心番茄每盒九十九元、進口洋蔥兩粒卅二元、履歷紅蘿蔔每袋卅二元、國產馬鈴薯三粒卅九元、進口青花菜每粒五十五元。

台北市果菜批發市場昨蔬菜到貨量約一一三○噸，較前天增加一○三噸，每公斤批發價格五十二．二元，較前天每公斤五十三元，下降○．八元。根據北農統計蔬菜批發價格，青江菜每公斤五十元、小白菜每公斤四十九元、青蔥每公斤一七五元。零售市場的蔬菜如葉菜類的小白菜，過去一把近二十元、如今一把五十元。

北農估8月下旬菜價可回穩

北市市場處表示，後續天候穩定蔬菜復耕順利，採收供應將逐漸恢復正常。北農表示，災後農民已全力投入復耕，預估八月下旬蔬菜可逐漸恢復穩定供應。

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