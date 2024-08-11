北市文基會5場館自籌財源低 審計部糾正

2024/08/11 05:30

許淑華批市府長年豢養 失去競爭力 文基會︰深耕藝文 自籌比例逐年提升

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局附屬單位台北市文化基金會（簡稱文基會）過去被議員批評預算浮編、不受監督，如今被審計部糾正，指過度仰賴政府補助，去年編列預算三．四億元，但文基會營運的文化場館，包含藝術村營運部、台北市電影委員會、北投博物館營運部、眷村部及台北偶戲館仍持續虧損，台北市議員許淑華批評，文基會沒整體規劃和未來定位，長年由政府豢養，已失去競爭力。

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去年編列預算3.4億元 仍持續虧損

文基會副執行長黃文彥回應，文基會首創成立眷村部推廣眷村文化，透過北投中心新村、蟾蜍山煥民新村、嘉禾新村的修復保留與活化，展現眷村的歷史意義，而旗下的松菸園區今年突破八百萬人次，且協助影視產業發展、行銷台北的台北市電影委員會，自籌比例從二○二一年卅四．四二％，提升至二○二三年四十九．二％。

去年總收入 政府補助占比逾52％

但審計部調查發現，文基會二○二一至二○二三年自籌收入來源占總收入比例分別為卅二．五九％、四十．九五％及四十七．六四％，二○二三年收入來自政府補助款為三億四一七一萬元，占總收入六億五二六四萬多元的五十二．三六％，占比仍高。

審計部建議開拓多元收入 降低依賴

審計部報告指出，截至二○二三年底文基會營運場館仍持續發生短絀或由盈轉虧者，包含藝術村營運部、台北市電影委員會、北投博物館營運部、眷村部及台北偶戲館等五個單位，要求文基會檢討改善，提升運作效能，降低對政府財政的依賴，增進財務自主與營運績效，建議開設工作坊課程、增加教學收入或空間活用增加租金收入等多元管道。

許︰蔣萬安文化政策不明 放任文基會

許淑華受訪表示，文基會長年由政府豢養，拿政府預算執行業務，沒有自償能力，且舉辦的活動每年都相同、了無新意，導致文基會營運場館毫無進步，台北市長蔣萬安沒有具體長遠的文化政策、放任文基會，把公部門的資源當作是自己的收入，使得文基會如此消極且失去競爭力。

黃文彥說明，去年文基會轄下辦理相關藝文活動場次約四五○○場、合計一五○○萬人次參與，財務自籌比例自二○二一年卅四．四二％，提升至二○二三年四十九．二％，盈餘自二○二二年七七○餘萬元，二○二三年更達到三一四○萬餘元；他強調，文化需長期的孕育與耕耘，因為有市府支持和督導，相較民間性質基金會，文基會更注重文化活動的公共性與市民的可及性。

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