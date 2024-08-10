塭仔圳防淹 設置最大四孔箱涵排洪

塭仔圳重劃區地勢最低的北端「公二之一」公園用地，設置四孔箱涵。 （記者董冠怡攝）

2024/08/10 05:30

排水工程經費逾20億 箱涵總長28.9公里完成45％

〔記者董冠怡／新北報導〕橫跨新北市新莊、泰山區的「塭仔圳重劃區」因地勢低窪，長期以來容易積淹水，重劃工程在主要道路下方設置多處排水箱涵，其中在地勢最低的北端「公二之一」公園用地設置區內最大的四孔箱涵，銜接新莊、泰山的排水系統，匯集雨水排入貴子坑溪，盼降低瞬間大雨帶來的災害。

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韌性城市 打造12座滯洪池

市長侯友宜昨視察工程指出，塭仔圳重劃案腹地面積將近四百公頃，全區排水箱涵總長度廿八．九公里，目前進度已完成四十五％，未來陸續串接全區十二座滯洪池，總滯洪量可達十．九萬立方公尺，約等同卅五座奧運標準泳池。

地政局長汪禮國表示，全區排水工程總經費估廿億八千萬餘元，塭仔圳北端地勢低，造成機場捷運泰山站、輔仁大學周邊過去幾乎每逢大雨必淹水，施工團隊在面積四公頃的「公二之一」公園用地下方設置跨度十八公尺、高度一．八公尺的四孔箱涵，最大流速達到每秒一．七二公尺。

汪禮國說，排水箱涵是城市運作的重要基礎工程，不只改善積淹水，更要打造「韌性城市」，將來新莊、泰山地區雨水流進側溝後，透過各處路面下的單孔、雙孔、三孔箱涵匯流進最下游的四孔箱涵，最後排入貴子坑溪，搭配新建的抽水站，完善區域排水系統，倘若水量太大，就會開啟閘門，透過抽水機組協助排水。

塭仔圳首座公園 9月底前開放

侯友宜也視察位於泰山區文程路、義學國中旁的公兒三公園，面積約一．三七公頃，工程已完工，正在進行驗收作業，預計九月底前開放，重劃區內共規劃卅八處公園綠地，總面積約卅八．六公頃。

汪禮國說明，公兒三是塭仔圳首座完工的公園，步道採用兼具承載力及透水性的工法，區內移植一○二棵小葉欖仁、台灣欒樹至園區，並新種九十五株大花紫薇、青楓、香楠等樹種，保留周邊社區流經公園的既有溝渠，銜接至排水系統。

另外，園內也預留二千八百平方公尺腹地，作為多目標使用區域，未來會移交泰山區公所接管；泰山區長鄭淑敏說，將廣納地方意見評估規劃用途。

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