大漢技術學院退場 114學年度起停辦

大漢技術學院申請停招、停辦，教育部昨審議通過。（資料照）

2024/08/10 05:30

教部︰督導校方履行相關承諾

〔記者楊綿傑／台北報導〕因少子女化浪潮，招生情況不佳，難以持續辦學，大漢技術學院日前提出一一三學年度起停止全部招生，並自一一四學年度起停辦，教育部昨正式審議通過，對於外界憂慮師生權益，教育部表示後續將督導校方依停辦計畫執行並履行相關承諾。

大漢技術學院創立於民國六十六年，前身稚暉海專，後改名大漢工商專科學校，民國八十八年升格改制為技術學院，學生最多曾逾七千人，不過由於少子女化影響，今年二月宣布將停招停辦，引發工會與部分師生抗爭，指控為惡意停辦。

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大漢技術學院停辦計畫於今年六月五日送至校務會議，經董事會議審議通過後函報教育部。教育部七月時經徵詢「私立學校諮詢會」意見後，提送「專科以上學校設立變更及停辦審議會」，昨日審議通過。

在學生就學權益部分，教育部技職司副司長柯今尉指出，大漢技術學院目前在學學生數約為二百七十九人，一一四學年度停辦前學生人數預計約九十九人。校方已承諾針對停辦前轉學之學生，補助每人每學期一萬五千元，以補貼至應屆畢業前之交通及住宿等費用。

而在教職員工權益方面，柯今尉提到，全校有廿三位專任教師，除依法申領教職員工公保養老給付、私校退撫儲金的退休金或資遣費、勞工退休金外，給予優於私校退場條例規定之資遣優退慰助金。另教育部也已建置大專教師人才網提供職缺查詢，提供資遣及離退之教職員工轉職管道，協助學校完成退場。

高教工會批 縱容私校故意關門

不過高教工會執秘張志綸批評，大漢師生直到現在都無法得知停辦計畫內容，教育部縱容私校財團法人故意將學校辦倒，清空教職員生，改辦其他事業牟利，侵蝕高等教育公共性。

柯今尉則強調，將督導大漢學校財團法人依停辦計畫及相關規定辦理並確實執行，停辦計畫中所做之承諾事項，也將作為後續審查及核定改辦計畫依據。

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