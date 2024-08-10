代理教師職前年資未採計 判違憲

憲法法庭昨做成一一三年憲判字第七號判決，認定代理教師職前年資提敘事項具全國一致性，應由中央立法，而非授權地方政府進行補充規定，此屬違憲。（資料照）

2024/08/10 05:30

憲法法庭︰應由教育部一年內修法完成

〔記者楊國文、楊綿傑／台北報導〕新北市中和高中代理教師張凱翔有合格教師證，但校方依據教育部、新北市教育局的規定，不採計他在兩所高中任教的年資，張聲請釋憲。憲法法庭昨做成一一三年憲判字第七號判決，認定代理教師職前年資提敘事項具全國一致性，應由中央立法，而非授權地方政府進行補充規定，此屬違憲；未採計代理教師職前年資，也違反憲法平等原則，應由教育部於一年內修法完成；張可據此聲請再審獲得救濟。

教育部資料指出，二○二一年高中以下合格代理教師人數為兩萬五七三七人，應有不少代理教師也遭遇相同待遇，憲法法庭指出，因已給予一年修法期限，不致影響其他代理教師權益。

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目前僅北市、竹縣和金門縣累計年資

張凱翔曾任華僑高中、石碇高中代理教師，二○一七年獲聘到中和高中任教，但校方未採計華僑、石碇高中二校年資，僅依張的碩士學歷敘薪，二者相差六千多元；目前僅台北市、新竹縣和金門縣採計累計年資。張申訴、打行政訴訟均遭駁回，聲請釋憲。

憲法法庭認為，教師法第卅五條規定「代理教師權利等事項，由教育部訂定」，未違反授權明確性原則，屬合憲；但「職前年資提敘事項未由中央立法」、「敘薪未採計職前年資」違憲。

憲法法庭指出，是否採計職前年資，為教育制度事務，屬中央立法範圍，應由教育部訂定具體規定，若不採取全國一致做法，將造成縣市間財務負擔不公平，也對代理教師權利的保障不足；而專任教師可採計先前擔任代理教師的年資，代理教師卻無法採計，形成差別待遇，致使代理教師和專任教師「同工不同酬」，違反憲法平等原則。

對此，教師團體表示樂見並肯定，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為，大法官給出進步且正確的違憲判決，使聲請人及未來有志從事教育工作的代理教師，待遇能有全國一致保障，對於代理教師荒注入一劑強心針。

教育部︰將會商地方政府修法

教育部則回應，持續推動代理教師相關權益保障事項，對於不採計職前年資被判違憲，將會商地方政府修法，保障代理教師權益。

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