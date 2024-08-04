每天逾2趟 中年婦1年求診859次

近年國人就醫量、高診次情況

2024/08/04 05:30

3.7萬人去年求診超過90次 其中81人平均天天看病

〔記者林惠琴／台北報導〕一年求診大於九十次的高診次人數，去年突破三．七萬人，較前一年成長近二成，創下近六年新高，其中八十一人去年就診高於三六五次，有一名中年女性八五九次全國最高，等於每天至少跑兩趟醫院。

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高診次就醫 健保花費35億元

健保署統計，二○一八年高診次就醫有三萬四二八一人，二○一九年成長至三萬五五一六人，後新冠疫情影響，二○二一年減至兩萬八二八三人，但二○二二年回升達三萬一三○六人，去年更上揚至三萬七三九三人、花費健保卅五億元。

去年高診次者就醫逾四百萬次，以家醫科六十九萬人次最大宗，其次為內科四十二萬人次、耳鼻喉科卅八萬人次。

全台去年單一個案求診以八五九次最多，為中年女性，主要求診包含偏頭痛、接受更換或移除非手術傷口敷料、其他滑膜炎及腱鞘炎等。其他個案有因關節炎、肢體疼痛、神經痛或神經炎等問題求診七一二次，以及恐慌症、焦慮症、生理狀況所致焦慮疾患等而就診六五八次。

健保署醫管組長劉林義表示，疫情期間曾暫緩高診次人數輔導措施，疫後重啟寄送關懷函，以及請各分區、各醫院協助相關民眾整合在單一科別或同醫院求診，減少四處看病，也與退輔會或相關單位合作勸導。

請醫院、退輔會協助勸導

劉林義提到，韓國每年就診逾三六五次的患者約二千多人，今年七月起對其從第三六六次起的個人部分負擔提高至九十％；台灣去年就醫逾三六五次為八十一人，遠低於韓國，顯示國內柔性輔導措施對降低其醫療利用具有成效，會持續進行。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來不諱言社會存在「逛醫院」現象，但有些人是確實生病，不曉得怎麼辦而跑醫院，建議可參考國外，規劃系統性網站供民眾就醫指引衛教，包含不同情境自行處置、求診治療等作法，當然也可視情況以制度適度引導，例如調整部分負擔等，只是這種作法未必人人有效。

病患多 醫師血汗看診

吳鴻來並提到，高齡社會長者共病多，醫療分科過細、容易轉介至他科，最後要看的科別多，就醫次數也會多，應強化整合門診服務，不然許多醫師上午診看到夜間都看不完，也實在血汗。

3.7萬名高診次對象就醫超過400萬次，其中以家醫科69萬人次最大宗。（資料照）

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