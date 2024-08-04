就醫量持續上升 健保目標點值難達成

對國人就醫量持續上升，醫界建議要盡快提高總額成長、健保挪改公務預算支付項目的額度要續留總額、大醫院門診減量等措施來因應。（資料照）

2024/08/04 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院朝野黨團日前達成共識，要求衛福部明年六月底前達到健保平均點值一點○．九五元，以維護醫事人員權益。但面對國人就醫量持續上升，醫界認為該項達標不易，建議要盡快提高總額成長、健保挪改公務預算支付項目的額度要續留總額、大醫院門診減量等措施來因應。

醫界籲大醫院門診減量

台灣醫院協會副理事長、台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，明年六月底前健保點值要達○．九五元確有難度，可行作法為今年九月進行明年總額協商時，成長多一點，之前衛福部研擬草案成長率高推估五．五％，建議可提升至六％。

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其次，衛福部提出十七大項、三百億元由健保支應的項目，三年逐步改公務預算支付，朱益宏提醒，挪出額度要續留健保總額，否則助益不大。

朱益宏也提到，為落實分級醫療，今年政府規劃重啟大醫院門診減量措施，但至今沒消息，若再不實施，也會增添點值達○．九五元的難度。另一種作法是醫院服務超量，健保就禁止申報給付，是另類「減量法」，但醫界不樂見。

疫後就醫潮 SARS已印證

朱益宏認為，若政府無進一步對策，可預期疫後就醫件數與費用反彈成長，該現象在SARS就已印證，新冠持續時間久，後續效應也會更久，加上明年進入超高齡社會，人老疾病會增加，高診次個案數恐再上升，要達合理點值，有不少挑戰。

醫師公會全聯會理事長周慶明指出，就醫量增加影響點值，主要與新冠疫後的類流感就診量上升有關，可先用公務預算將這塊補足，其他所需經費較少，相對可望達成點值目標。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，政府規劃五癌篩檢年齡下降是好事，但也須嚴肅看待未來癌症新藥基金是否足夠，一旦證實有效納入健保給付，將加速醫療費用成長，而壽命延長的同時，會增加患者就醫量，醫療支出上升是無法閃躲的問題，健保永續要加速改革。

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