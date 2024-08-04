大溪木藝大師游禮海 獲模範父親表揚

白色恐怖年代泰雅族原住民意見領袖樂信．瓦旦之孫林日龍（右），獲桃園市模範父親表揚。（記者謝武雄攝）

2024/08/04 05:30

教育子女傳承泰雅族文化 白色恐怖受難者家屬林日龍也獲選

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市昨表揚五十名模範父親，其中，獲登錄「桃園文化資產︱大溪傳統木工藝之保存者」的九十一歲游禮海，堪稱國寶級藝術家；林日龍是白色恐怖年代泰雅族原住民意見領袖樂信．瓦旦之孫，曾在前市長鄭文燦任內擔任原住民族行政局長，居家教育子女有成，公職爭取原民福利、傳承族群文化不遺餘力。

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游禮海十九歲就接觸西式家具並學習英文，手藝享譽國內外，培育許多木藝師傅，曾獲「民族藝術薪傳獎」肯定，也是文化建設基金會「民族工藝獎」三連霸，作品見證大溪木器的漢、和、洋混搭樣式演變發展；游禮海忙於工作，也不忘子女教育，二子二女皆事業有成，大兒子於美國從事半導體研發工作。

林日龍早年歷經白色恐怖陰霾，擔任公職後，推動多項有利於原住民族的工作，位於大溪區的崁津部落以浮覆地落地生根，就是在其任內規劃，他的子女也各有成就。

聽障邱文亮 培育3兒女為手語翻譯員

七十四歲邱文亮在三歲時因高燒導致聽障，但他樂觀進取，父兼母職將三個兒女拉拔長大，如今兒女都擔任手語翻譯員，國慶晚會、立法院會都看得到他們服務的身影，邱文亮連續十二年參加扶輪社的伴音舞集社團活動，走出自我；汪國漳獨自撫養四個小孩長大，還留職停薪，全心全意照顧因當兵受傷癱瘓的兒子，無怨無悔。

汪國漳留職停薪 照顧癱瘓兒無怨悔

模範父親還有兩位退役少將，九十六歲葉信康歷練軍方重要職務，退休後孜孜不倦，以九十一歲高齡取得碩士學位；蔡鋒活躍於黨政活動，兩個兒子都很有成就，長子是心理諮商碩士，小兒子從事焚化爐研發工作。

市長張善政頒獎給模範父親，張善政說，獲獎者的故事告訴大家「父愛如山、深沉且堅定」，由於他們的努力與付出，塑造美好家庭，也為社會樹立良好典範。

國寶級木工藝大師游禮海（右）獲桃園市模範父親表揚。（記者謝武雄攝）

桃園市表揚50位模範父親。（記者謝武雄攝）

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