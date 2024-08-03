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警政、勞政系統無連線 移工遭通緝犯雇主性侵9個月

被害移工透過印尼語說明，經由通譯翻譯表示，她在工作9個月中被雇主以電捲棒的電線抽打、拿不明藥水噴灑在傷口上導致腐爛；被性侵、限制人生自由、工作9個月並無給付薪水。（記者李文馨攝）

被害移工透過印尼語說明，經由通譯翻譯表示，她在工作9個月中被雇主以電捲棒的電線抽打、拿不明藥水噴灑在傷口上導致腐爛；被性侵、限制人生自由、工作9個月並無給付薪水。（記者李文馨攝）

2024/08/03 05:30

〔記者李文馨、盧賢秀／綜合報導〕一名印尼籍看護工遭性侵通緝犯雇主性侵、暴力毆打、薪資扣留、限制行動自由長達九個月。桃園市群眾協會主任蕭以采表示，警政與勞政系統無連線，讓性侵通緝犯竟能合法雇用外籍看護，並痛批基隆市府未盡訪查之責，甚至企圖闖協會訪查當事人交差了事；基隆市府指出，該案移工在二○一八年即已入境，二○二三年轉換雇主，非初次入境及優先訪視對象，未來將運用通譯人員進行訪視與關懷，並提高關懷訪視頻率。

勞動部勞發署組長蘇裕國坦言，現行法制確實有侷限性，無法阻擋經通緝但未起訴者的申請案，未來擬修法加嚴「就業服務法」，同時要求地方政府落實實地訪視。

桃園市群眾協會昨偕民進黨立委召開記者會，被害移工透過翻譯表示，她工作九個月中被雇主以電捲棒的電線抽打、拿不明藥水噴灑在傷口上導致腐爛、被性侵、限制人身自由、無給付薪水，她站出來是希望不要有下一個被害者。

基市府未落實訪視 盼不要再有下個被害者

蕭以采說明，該雇主自二○一一年起因性侵案受到通緝潛逃至今，卻可用本人資料申請外籍看護工，原因在於目前勞動部系統對於犯下重大刑案的在逃通緝犯，沒有法源限制聘僱外傭；基隆市府也未依規在新雇主聘僱移工時進行訪視，否則就能避免憾事發生。民進黨立委林淑芬指出，外籍移工遭性侵案件中，有七○％被害人為家事移工，平均每年就會發生六十二件；立委洪申翰呼籲，基隆市長謝國樑別再到火車站去鞠躬，應好好督導市政。

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