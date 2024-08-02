相關部落全同意 蘇花安路線定案

凱米颱風過境後台九線匯德隧道北口大崩塌，將來的蘇花安新路線將以十．二公里長的二號隧道通過此段。（公路局提供）

2024/08/02 05:30

確定和平–和中段截彎取直、全線高架

〔記者花孟璟／花蓮報導〕交通部台九線蘇花公路安全提升計畫（簡稱蘇花安），和平—和中段總長五．五公里，從宜蘭漢本以高架橋跨越宜花交界和平溪、和平港區，銜接中仁隧道。規劃方案前晚在秀林鄉和平村克尼布部落會議獲得諮商投票同意，沿線七個關係部落都已完成投票，蘇花安全線規劃方案也在部落同意路線後定案。

高架穿過和平港 路線與鐵路平行

現行台九線以蘇花改和平溪橋銜接秀林鄉和平村，沿克尼布東路經過台泥DAKA園區、台鐵和平站；蘇花安路線則規劃截彎取直，過和平溪後以高架橋穿過和平港區及DAKA園區，路線與鐵路平行；原本族人擔心DAKA園區人潮將因蘇花安沒有通過，影響部落生計，經克尼布部落會議前晚投票，同意截彎取直方案。

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公路局指出，和平—和中段全長五．五公里，包含橋梁四．八公里、路堤○．七公里，路線截彎取直，橋梁從漢本往南跨越和平溪，並以平行鐵路的高架橋通過和平港區、及一四六K至一四七K易落石路段，該處為山崩地滑地質敏感區，再銜接中仁隧道北洞口。

中仁隧道北口 設南入、北出匝道

公路局說明，為方便和平村民，將在南澳的漢本路堤設置北向進出匝道、花蓮和平村和工二路旁設置南向進入匝道，提供和平完整進出匝道，另於中仁隧道北口設置南入及北出匝道，以利和中民眾往返花蓮。

公路局蘇花改工程處長李宗仁說，回應部落居民需求，加強台九丁線邊坡養護、增加擋土牆、落石防護網、攔石柵，提升抗災能力，蘇花安高架橋在台鐵和平站以南，通過目前的台九線平面道路上方，高架橋下方為平面混合車道、西側山邊設置擋土牆提升安全，讓和平、和中部落居民安全通行，目標二○三二年完工。

秀林鄉克尼布部落召開部落會議，公路局蘇花改工程處說明路線規劃，出席代表投票獲同意。（秀林鄉公所提供）

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