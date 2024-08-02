屏市極限運動場老舊 將打造國際級場地

極限運動場興建之初有國內罕見的大型「碗池」供板友練習。（記者羅欣貞攝）

2024/08/02 05:30

逾20年老舊破損設施拆除 玩家爭取重建

〔記者羅欣貞／屏東報導〕佔地約一公頃、逾二十年前興建的屏東市極限運動場，不但是市區唯一極限運動場地，也是台灣第一座水泥地的極限運動場，因老舊破損，市公所計畫拆除重建，設置機車練習場等設施，引起滑板好手們質疑「連奧運都有滑板項目，屏東卻要拆除唯一場地？」，昨天一群從事極限運動的青年發起「捍衛青春」行動，希望爭取極限運動場原地重建，以更完善的設施發展極限運動。

議員籲升級設備 吸引年輕人來屏東

屏東縣滑板好手黃翊展、李孟勳等人正積極籌備屏東縣滑板協會，最近聽說唯一場地就要被拆除，積極奔走串連；黃翊展現為中華民國滑輪板協會裁判，他說，極限運動場至少要有U型台、斜台、平台、鐵管及地板等五大元素，他滑板技巧就是在屏東市極限運動場練出來的，目前的場地確實需要升級改善，一旦廢除將衝擊屏東極限運動的發展。

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縣內滑板運動人口已有數百人，李孟勳說，滑板運動是一項非常科學的運動，也是屬於年輕人的世界語言，世界各地都有滑板公園，若把唯一場地拆了，等於把極限運動趕出屏東。

公所預計與永新公園整體規劃

屏東縣議員李世斌表示，屏東市的極限運動場位於市中心，距離車站、勝利星村都很近，只要重新規劃、升級設備，相信可以吸引更多年輕人帶著滑板來屏東。

屏東市長周佳琪表示，市公所與屏東縣政府已初步討論合作，預計將和平路至重慶路間的永新公園，併同極限運動場進行整體規劃，同時向縣政府提議將極限運動設施納進「屏東縣運動休閒園區」，打造一個符合國際比賽規格的場地。

屏東市極限運動場興建逾二十年，場地失修破損。（記者羅欣貞攝）

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