電桿下地 屏200線颱風不再大停電

屏二○○線最後一支電桿拔除。（記者陳彥廷攝）

2024/08/02 05:30

去年小犬颱風災情慘重 這次凱米來襲未釀災 從恆春東門到滿州鄉 新設地下電纜逾200公里

〔記者陳彥廷／屏東報導〕去年小犬颱風橫掃恆春半島，連通恆春及滿州重要的屏東縣道二○○線旁電線桿倒了近百支，不僅阻礙交通，滿州鄉更是大停電，台灣電力公司啟動電纜地下化作業，昨天拔除最後一根電線桿，接力將地下化從屏鵝公路的電力大動脈推進至縣道小動脈，縣長周春米也特別前來見證完工一刻，相較以往颱風來襲時，滿州鄉基本上就因為強風吹倒電線桿而大規模停電的狀況基本已排除，這次凱米來時已完成地下化而無災情。

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今年3月18日啟動地下化工程

在小犬颱風之前，二○一六年時莫蘭蒂颱風亦曾重創屏東，當時滿州鄉一名老翁為風災善後時不慎遭翻土機捲入導致重傷，但因電桿幾乎全倒導致停電，連一般市內電話都打不通，無法求援，助長地方要求電纜地下化的聲浪。

昨天完工 302根電桿全部拆除

台電公司表示，小犬颱風強勁風勢讓迎風面的屏二○○線整排電桿傾倒，前總統蔡英文勘災時指示應提高該地區的穩定供電，後續先由縣府工務處完成代辦管路工程，自今年三月十八日啟動「滿州鄉二○○縣道桿線地下化工程」，昨天完工共拆除電桿三○二根，新設的地下電纜逾兩百公里，施工範圍由恆春東門到滿州鄉消防隊前達十公里。

凱米颱風所帶來風雨，雖造成淹水災情，但相較以往只要碰上颱風，滿州鄉基本上就會因為強風吹倒電線桿傾倒而大規模停電的狀況，已因電纜地下化而排除，連同屏鵝公路的「大動脈」供電區域，也幾乎沒有停電情形，顯見電纜地下化對供電穩定的重要性。

屏鵝公路「大動脈」正常供電

台電表示，屏二○○線電線桿地下化工程完工後，可提升滿州及恆春鎮地區供電可靠度，強化配電系統韌性，大幅縮短災害期間搶修復電時間，這次凱米颱風，也感謝在地鄉親忍受多日工程施作期間所造成的不便，才能順利完成這項艱鉅任務。

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