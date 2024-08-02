新北土地、建物未辦繼承 總價逾203億

新北市今年逾期未辦理繼承登記的土地及建物即日起列冊管理，其中單筆價值最高的土地位於機場捷運新莊副都心站附近。（記者賴筱桐攝）

2024/08/02 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年逾期未辦理繼承登記的土地及建物，即日起列冊管理，統計被繼承人共有二一二七人、土地一萬一三八四筆、建物六三二棟，以公告現值估算，總價值超過二○三億元。若列冊管理十五年仍未辦理所有權移轉，將公開標售，家產恐變成國產。

標售所得款保存10年 無人申領充公

地政局地籍科科長王珮榕指出，依據《土地法》規定，從繼承開始日起超過一年未辦理繼承登記，經公告繼承人在三個月內未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理十五年，期間仍可向地政事務所申辦繼承登記；超過十五年未辦理所有權移轉者，則移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存十年，如果無人申領則歸屬國庫。

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最高價土地在新莊副都心 達15.5億

列冊管理的土地若以單筆價值來看，共有七筆超過億元，其中最高價的位於新莊副都心的商業區土地，面積約一一七八坪，鄰近機場捷運新莊副都心站，價值高達十五．五億元。其餘六筆土地分別位於板橋區、面積七○三．九坪；新店區、面積五六九．七坪；中和區、面積四○七．九坪；永和區、面積一八八．九坪；林口區、面積五五五．六坪；蘆洲區、面積二八三．七坪。

死亡後6個月內 應辦理繼承登記

王珮榕表示，未辦理繼承登記的原因可能是繼承人尚未協議完成，或是有產權爭議，有些人還在等待國稅局核算遺產稅，導致無法在規定時間內完成繼承登記，核稅期間可以扣除，不列入開罰的計算時間。依《土地法》規定，被繼承人死亡後六個月內應辦理繼承登記，每逾期一個月可處以登記費一倍的罰鍰，最高不得超過二十倍。

她說，若是因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上，申請登記為全體繼承人「公同共有」，避免不動產列冊管理期滿被標售。此外，地政機關一定會善盡通知責任，包括被繼承人死亡後、列冊管理前、移請國有財產署標售前三個階段，都會寄發掛號信件通知其中的繼承人。

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