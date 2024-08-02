大湳給水廠檢修 桃園逾23萬戶最長停水23小時

2024/08/02 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕台水公司大湳給水廠將進行「高低壓電氣設備檢驗等六合一工程」，將於十二、十三日進行分區停水，由於最長停水時間達廿三小時、受影響戶數達廿三．三萬戶，台水公司規劃設置十四處飲用水供水站，供水站地點目前仍在選址中，將於停水前一週公布。

12日上午8點起分區停水

台水公司指出，此次辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等六合一工程」，停電檢驗施工為大湳淨水場、龜山一、二、三加壓站、林口加壓站等共五處，施工期間需中斷所有高、低壓電氣配電設備，故停止操作供、配水；規劃於十二日（週一）上午八時起開始停水施工，可讓民眾於週六、日用水無虞並可進行儲水，台水公司也會在十二日○點至八點用水離峰時段，將龜山及林口兩處水池補滿，減少停水時間。

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停水時間預定十二日上午八點至十三日上午七點，最長停水為廿三小時，影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區、八德區等五個行政區；其中桃園區十八個里、龜山區十二個里、八德區十六個里停水十五小時，受影響約十一．三萬戶；大園區四個里停水十八小時，受影響約○．四萬戶；龜山區十七個里及蘆竹區七個里停水廿三小時約五．四萬戶，總計受停水影響戶數達十七．一萬戶；另桃園區四十一個里降壓十四小時，受影響約六．二萬戶，總計廿三．三萬戶受影響。

規劃14處飲用水供水站

經濟發展局長張誠表示，廿三口備用水井將於停水前十二小時啟動，消防局協助緊急用水；此外，市府也要求台水公司與當地里長確認用水需求，各服務所延長電話專線服務時間，提供民眾洽詢。

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