中寮「泡麵土地公」失火 三尊神像無傷

石寵宮的三尊土地公神像毫髮無傷。（吳常源提供）

2024/08/02 05:30

〔記者陳鳳麗、湯世名／南投報導〕以「泡麵土地公」聞名全台的南投縣中寮鄉石龍宮，昨凌晨發生火災，起火點疑供桌上點燃的蠟燭，火勢一度猛烈，當時有信徒還在吃泡麵趕緊撤離，火勢只燒到拜殿，土地公「毫髮無傷」，廟方說，一樓的泡麵放置區沒有受災，這兩天會先讓信眾把泡麵帶回家吃。

石龍宮主委吳常源表示，火災約發生在昨日凌晨二點三十八分，發現拜殿位置起火後，現場信眾在引導下，都很快往樓下撤離，消防人員迅速趕到，拉水線射水滅火，很快控制火勢。

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吳常源說，「土地公有保佑」，現場無人受傷，且三尊土地公除衣服稍燻黑，其他都安然無恙，真是「神威顯赫」。

經廟方調閱監視器畫面，發現起火點是在供桌的一端，疑似燭火引起，但仍要消防局調查釐清。而現場有目擊的信眾也說，他看到的是供桌上的蠟燭燒起來，本來只有一點火，想滅火但找不到滅火器才作罷。

芬園福榕宮增泡麵供應民眾食

石龍宮發生火災後，有民眾PO文說「只剩大竹福榕宮可以吃泡麵了」。位在一三九線上的彰化縣芬園鄉大竹福榕宮副主委許池沼說，有鑑於遊客可能會轉往福榕宮吃泡麵，這陣子該宮會增加泡麵數量供民眾食用，供應無虞。

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