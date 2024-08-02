等了20年 關廟砲校明年5月點交

陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區工程預計年底完工，永康砲校將於明年七月開始搬遷。（記者劉婉君攝）

2024/08/02 05:30

湯山營區新建工程年底完工 軍方最快明年7月搬遷

〔記者劉婉君／永康報導〕永康陸軍砲兵訓練指揮部（原名陸軍飛彈砲兵學校）遷建計畫推動逾廿年，在地方引頸期盼下，關廟湯山營區新建工程預計年底完工、明年五月驗收點交，軍方將在明年七月開始搬遷，永康砲校舊址最快在明年底才能啟動永康創意設計園區的重劃工程。

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永康創意園區 明年底啟動重劃

陸軍砲指部關廟湯山營區在二○一八年動土，工程進度順利，目前已接近收尾階段，而為了改善湯山營區和周邊訓練場的聯外路網，第三條聯外道路（關新一街）八米寬拓寬工程，經費六．四三億元，去年三月動工，目前施工進度四十五％，預計明年十一月底完工。

永康砲校位於永康區的精華地段，砲校搬遷計畫長期受到地方關注，工務局建築工程科長王郁傑與軍方昨天表示，湯山營區的施工進度正常，「明年一定會搬，不會再延期了。」

王郁傑指出，湯山營區明年五月完成點交後，就會交給軍方進行搬遷作業，但搬遷完成需要一段時間。至於永康砲校既有建築最終會保留幾棟？目前討論中。

而永康砲校搬遷至關廟後，永康區公所將遷移至永康砲校內的原電訊大樓，區公所上月完成建築師遴選，建築師團隊也已前往確認建物的耐震程度，並量測建物內鋼筋的數量。

永康區長李皇興表示，原電訊大樓建築年限已逾廿年，經建築師團隊量測評估結構大致沒有問題，僅部分需要補強。

另外還有屋頂防水層需要重作、線路重新設計、消防安全設施等，預計明年三、四月完成砲校電訊大樓整修工程先期規劃之後，後續再啟動整修工程招標，待軍方一完成搬遷，即可無縫接軌，馬上展開整修。

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