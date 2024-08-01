（台中）豐原上大雪山 台灣好行今上路

台灣好行大雪山線九人座巴士，內裝展現大雪山豐富的動植物生態。（記者歐素美攝）

2024/08/01 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台灣好行889大雪山線，八月一日上路！台中市觀光旅遊局首度跨域聯合交通局、農業部林業及自然保育署台中分署、台中科技大學及中台灣客運，精心打造兩輛兼具生態特色及設計美學的九人座主題公車，以里程計費，從起點到終點單趟最高一六三元。

每天4班次往返 單趟最高163元

觀旅局長陳美秀表示，大雪山線從豐原轉運中心出發，行經東豐自行車綠廊、石岡、東勢、橫嶺山步道、鳶嘴山登山口、大雪山國家森林遊樂區、小雪山旅遊資訊站等，全線共廿三站。

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大雪山線每天四班次往返，去程最早上午七點十五分發車，回程最晚下午四點四十五分，車程約二．五小時，電話預約：○八○○六七六六七六轉二 。

兩輛主題公車由台中科大副教授侯純純與沈有騰及曾婉郁老師合作設計，一輛以白天帝雉、藍腹鷴、冠羽畫眉、赤腹山雀等大雪山特有珍貴鳥類為主；另一輛則突顯夜晚大雪山白面鼯鼠、山羌、台灣野山羊等動物生態。並有紅檜意象直式拉桿、鳥群意象車頂橫桿、國產材應用的木質手拉環、鳥鳴聲的報站引導等巧思設計。

除889大雪山線，台中的台灣好行還有台中時尚城中城線及888豐后線。

台灣好行大雪山線，今天上路！（記者歐素美攝）

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