台中直飛越南富國島 10月開航

台中機場國際航線將達15條。（記者張軒哲攝）

2024/08/01 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕疫後出國觀光人數驟增，目前台中機場航線包含胡志明市、河內、峴港、順化、澳門、香港、南京、仁川、釜山、名古屋、東京成田等十一條定期航線，以及馬尼拉、濟州、高松等三條包機航線，進出旅客逐漸增加。星宇航空再增添新航線，預計十月廿七日從台中機場啟航，每日一班往返越南富國島，國際航線將上看十五條。

每日1班往返 國際航線將增至15條

台中機場疫後一度因航線遠不如疫情前，受到外界質疑。今年積極開闢新航線，疫情解封後，已有十家航空公司進駐，今年夏季已開航，即將開航的航線上看十五條國際航線。讓中台灣縣市居民前往鄰近國家觀光，可以就近搭機，也有傳統航空與廉價航空可選擇。

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今年暑假出國觀光人數眾多，許多中部縣市民眾到日、韓、東南亞旅遊，繼香港航空香港—台中航線七月舉行開航典禮，星宇航空指出，預計十月下旬從台中機場飛航富國島，每日一班往返，屆時星宇航空於台中國際機場將提供澳門、高松、峴港及富國島等四航點的飛航服務。

台中機場旅客 今年上看230萬人次

台中航空站主任張瑞澍指出，今年上半年台中機場進出旅客人數已達二○一九年全年的六成、約一六九萬人次，張瑞澍預期，今年可望回升到二○○萬人次以上，上看二三○萬人次。

張瑞澍表示，包機載客率都達到百分之百，定期航班平均載客率皆達八十五％。會陸續與航空公司接洽新航線，為中台灣的旅客提供更為便利的飛航新選擇。

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