為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中直飛越南富國島 10月開航

台中機場國際航線將達15條。（記者張軒哲攝）

台中機場國際航線將達15條。（記者張軒哲攝）

2024/08/01 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕疫後出國觀光人數驟增，目前台中機場航線包含胡志明市、河內、峴港、順化、澳門、香港、南京、仁川、釜山、名古屋、東京成田等十一條定期航線，以及馬尼拉、濟州、高松等三條包機航線，進出旅客逐漸增加。星宇航空再增添新航線，預計十月廿七日從台中機場啟航，每日一班往返越南富國島，國際航線將上看十五條。

每日1班往返 國際航線將增至15條

台中機場疫後一度因航線遠不如疫情前，受到外界質疑。今年積極開闢新航線，疫情解封後，已有十家航空公司進駐，今年夏季已開航，即將開航的航線上看十五條國際航線。讓中台灣縣市居民前往鄰近國家觀光，可以就近搭機，也有傳統航空與廉價航空可選擇。

今年暑假出國觀光人數眾多，許多中部縣市民眾到日、韓、東南亞旅遊，繼香港航空香港—台中航線七月舉行開航典禮，星宇航空指出，預計十月下旬從台中機場飛航富國島，每日一班往返，屆時星宇航空於台中國際機場將提供澳門、高松、峴港及富國島等四航點的飛航服務。

台中機場旅客 今年上看230萬人次

台中航空站主任張瑞澍指出，今年上半年台中機場進出旅客人數已達二○一九年全年的六成、約一六九萬人次，張瑞澍預期，今年可望回升到二○○萬人次以上，上看二三○萬人次。

張瑞澍表示，包機載客率都達到百分之百，定期航班平均載客率皆達八十五％。會陸續與航空公司接洽新航線，為中台灣的旅客提供更為便利的飛航新選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播